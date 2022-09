Polestar-automerkki rakennutti Suomeen puumajan – mutta miksi ihmeessä?

Näyttävä Polestar Koja on ensimmäinen uuden sähköautomerkin muotoilukilpailussa palkittu muotoilutyö, joka on myös toteutettu. Maja on rakennettu Suomeen, Raaseporissa sijaitsevaan Fiskarin kylään. Rakennelman keskuspilarina on elävä mänty.