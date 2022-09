Ensitesti: Mercedes-Benz GLC muuttuu yhä sähköisemmäksi.

Uuden GLC:n pienin ilmanvastuskertoimen Cd-arvo on vain 0,29 eli kaksi sadasosaa edeltävän sukupolven autoja (0,31) pienempi. Akustinen, tuuliääniä vaimentava tuulilasi on vakiovaruste.

Kun Mercedes-Benz GLC tuli Suomen markkinoille miltei täsmälleen seitsemän vuotta sitten, syyskuun puolivälin tienoilla vuonna 2015 ei eurooppalaisvalmistajien keskuudessa vielä suuremmin vouhkattu sähköistymisestä.

Mersulle GLC oli kulmikkaan GLK:n seuraaja ja samalla myös uuden SUV-mallien muotokielen esittelijä. Sähköistyminenkin alkoi hiljalleen ottaa tuulta alleen GLC:n silloisen pistokehybridimallin myötä.

GLC:n ohjaamossa on leppoisan viihtyisä tunnelma, ja ajoergonomia on toimivaa. Mercedes-Benzin infotainment-järjestelmä MBUX käynnistyy englanninkielisellä Hey Mercedes -tervehdyksellä. Järjestelmän dialogi- ja oppimiskykyä on kehitetty edelleen.

Sittemmin paljon on tapahtunut. Pistokehybridit ovat tänään hyvin muodikkaita. Samalla seitsemän vuotta on juuri se aika, jonka aikana automalli tyypillisesti täytyy uudistaa kokonaan. Niinpä nyt GLC:n toisen sukupolven saapuessa Suomeen se on saatavana aina vain sähköistettynä – joko kevyt- tai lataushybrideinä.

Ohjauspyörän liukusäätimistä voi olla montaa mieltä, mutta niiden sormituntuma on ainakin huomattavasti parempi kuin erään toisen saksalaismerkin samantyyppisessä ratkaisussa.

Kevythybrideistä Suomen maahantuontiohjelmaan kuuluu vain 220 d, jossa tekniikkana palvelee dieselmoottorin parina toisen sukupolven integroitu käynnistingeneraattori. Dieselkevythybridin etuja ovat helposti yli tuhannen kilometrin toimintamatka, maksimissaan 2,5 tonnin vetomassa ja verrattain matala kulutus, joka ensitestillä asettui 5,8 litraan sadalla.

Kevythybridiversio jää maahantuojan mukaan kuitenkin selvään paitsioon, sillä ensiarvioiden mukaan noin 95 prosenttia myydyistä autoista on pistokehybrideitä.

Matkustamossa kojelauta on jaettu horisontaalisesti kahteen osaan. Keskikonsolin 11,9-tuumainen keskinäyttö on käännetty onnistuneesti hieman kuljettajan suuntaan.

Kolme muuta vaihtoehtoa ovat ladattavia hybridejä, joiden järjestelmätehot ulottuvat aina 280 kW:n tehoon (381 hv) saakka, ja kokonaisvääntömomentti on jopa 750 newtonmetriä.

Kuljettajan eteen avautuu 12,3-tuumainen, muokattava LCD-virtuaalimittaristonäyttö, jonka tarkkuus on erinomaisella tasolla.

Kaikkien ladattavien hybridimallien WLTP-toimintamatka sähköllä on huomattavan pitkä, yli 100 kilometriä. Lataushybrideistä kaksi mallia, 300e ja 400e, on varustettu bensiinimoottorilla; 300 de-mallin polttomoottorina toimii valtavirrasta hieman poiketen diesel.

Muotoilullisesti GLC siirtyy yhä sukkulamaisempaan, virtaviivaisempaan suuntaan. Keula on kookas, ja auton kokonaispituus on kasvanut kuusi senttiä, akseliväli puolitoista. Taakse mahtuu nyt paremmin, myös pitkän kuljettajan taakse.

Sisällä tapaa paljon nykyistä C-sarjan ilmettä. Etuistuimet ovat kohtuullisen hyvät, mutta sivuttaistukea kaipaisi hieman enemmän ja reisituen kunnollinen pituussäätö perusistuimista puuttuu. Kojelaudan yläosa on pehmeää materiaalia, mutta keskiosa selvästi kovempaa, kopisevaa muovia. Liitettävyys älykännykän kanssa on mukavan toimivaa.

Puolitoista senttiä kasvanut akseliväli ja uudenlaiset, rakenteeltaan ohuemmat etuistuinten selkänojat tarjoavat takanakin hyvät jalkatilat.

Ensitestin kaksitonninen kevythybridi-diesel on luonteeltaan vanttera puurtaja ja olemukseltaan hieman raskaan oloinen, vaikka kyllä vauhtiakin järjestyy.

Ohjaustuntuma on jämäkkä ja rauhallinen, palautus käännöksissä leppoisa. Ajaminen tuntuu hallitun vakaalta, eikä autoa tarvitse erityisesti paimennella ajosuuntaansa. Sisätilat pysyvät miellyttävän hiljaisina suuremmissakin nopeuksissa.

Uuden GLC:n vakiovarustetaso on Avantgarde, jossa etusäleikköä on korostettu kromireunuksin. Malliuudistuksen myötä varustetaso on aikaisempaa tuntuvasti korkeampi. Vakiona on aina muun muassa Avantgarde sisä- ja ulkotilanpaketit, lämmitettävä ohjauspyörä, 64 värin tunnelmavalaistus, älypuhelimen integrointi ja langaton lataus, 12,3 tuuman digitaalinen mittaristonäyttö, 11,9 tuuman keskinäyttö, mukautuva tasanopeussäädin, aktiivinen kaista-avustin sekä peili- ja tavaratilapaketti.

Tavaratila on kasvanut 620-litraiseksi. Tila on lisäksi muodoltaan hyvin käytännöllinen.

Pistokehybrideissä on lisäksi 11 kW:n sisäinen laturi sekä lämmitetty lasinpesujärjestelmä. Pistokehybridin akkukapasiteetti on 31,2 kWh (akusto on Mercedes-Benzin omaa tuotantoa). Lisävarusteena on saatavilla 60 kW:n DC-laturi, jonka avulla ajoakusto on mahdollista ladata noin 30 minuutissa.

Lue lisää: Puoli miljoonaa maksava Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic IS:n ensitestissä: Kuin herran kukkarossa!

Ensimmäiset uudet GLC:t ovat jo Suomessa. Lataushybridien tuotanto alkaa joulukuussa, ja ne ehtivät maahamme ensi vuoden alkupuolella.

Seuraavan seitsemän vuoden kuluttua 2020-luku alkaa jo vedellä viimeisiään, ja uudet polttomoottoritekniikat todennäköisimmin siirtymässä jo historiaan. Mercedes-Benzillä on GLC:stä mallistossaan myös valmiiksi kehitetty polttokennohybridi, mikäli vetytalous ottaa oikeasti tuulta alleen. Muutostahti on usein kiivasta.

GLC:ssä etuakselilla on uusittu nelitukivartinen etuakselisto ja takana monitukivarsituenta. Vakiovarusteena on sähköisesti kauko-ohjaimesta avautuva ja sulkeutuva tavaratilan kansi ja myöhemmin saapuvissa pistokehybrideissä vielä ilmajousitus.

Lue lisää: Miltä tuntuu sarjansa halvin Mersu? Koeajossa uusi C 180 A Business

Tekniikka Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic A Avantgarde Moottori R4, 1 993 cm³, turbo, sähkömoottori, 162 kW (220 hv)/3 600 r/min, 440 Nm/1 800–2 800 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 8,0 s, huippunopeus 219 km/h Kulutus 5,2 l/100 km diesel CO2-päästöt 138 g/km Voimansiirto A9, neliveto Mitat p 4 716, l 1 890, k 1 640 mm, akseliväli 2 888 mm, omamassa 2 000 kg, tavaratila 620-1 640 l, tankki 62 l Hinta 67 391 euroa

Lue lisää: Koeajossa vakaasti vetävä Mercedes-Benz EQA – akun lataaminen mietitty loppuun asti

Lue lisää: Mercedes-Benz: Kaikkien aikojen taloudellisin sähköauto – kertalatauksella 1 140 km

Lue lisää: Ensimmäiset Mercedes-EQ EQE -täyssähköautot Suomessa – tällaiset olivat ensilenkin tunnelmat

Lue lisää: Koeajossa pitsataksi­luokkaa isompi Mercedes-Benz Citan – kelpaa työskennellä!

Lue lisää: Mercedes-Benz valmistelee yhteistyötä amerikkalaisen sähköauto­valmistajan kanssa