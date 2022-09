Kuusi säästövinkkiä autoiluun – ”Voi säästää pitkän pennin polttoainekuluissa”

Traficom kehottaa vähentämään kilometrejä, muuttamaan ajotapaa ja suosimaan muun muassa kimppakyytejä.

Arjen liikkumisvalinnoilla voi vaikuttaa omaan taloudelliseen tilanteeseen ja osallistua valtakunnallisiin energiansäästötalkoisiin, tiedottaa liikenteen turvallisuusvirasto Traficom.

– Kaasujalkaa keventämällä voi säästää pitkän pennin polttoainekuluissa. On myös hyvä muistaa, että yhdessä autossa matkustaa keskimäärin 1,5 ihmistä. Kun hyödynnämme kaikki istumapaikat, voidaan myös jakaa polttoainekulut. Lisäksi on hyvä muistaa tarkistaa muun muassa auton rengaspaineet sekä lämmityksen ja ilmastoinnin asetukset, sillä niillä molemmilla on vaikutusta polttoaineen kokonaiskulutukseen, Traficomin erityisasiantuntija Michaela Sannholm kertoo energiansäästöön liittyvässä tuoreessa tiedotteessa.

Lue lisää: Ottaako kallis polttoaine päähän? Näin voit säästää dieselauton kuluissa jopa satasia per vuosi

Pitkien matkojen olosuhteissa esimerkiksi kauppamatkan jakaminen naapureiden kesken voi olla säästön kannalta hyvinkin järkevää.

Pienet etäisyydet puolestaan taittuvat monesti kätevimmin jalan tai polkupyörällä, minkä ohella liityntäpysäköintiä hyödyntämällä omalla autolla aloitettua matkaa voi jatkaa joukkoliikenteen kyydissä.

– Kävely on eri kulkumuotojen yhdistämisen ytimessä. Se on tapa, jota käytetään lähes kaikkien matkojen alku- ja loppupäässä, sekä kulkumuotoa vaihdettaessa. Arkikävely varsinkin lyhyillä matkoilla on halpa, helppo, ekologinen ja terveellinen liikkumistapa, kuljitpa sitten töihin, harrastuksiin tai kauppareissulle, Sannholm sanoo.

Lue lisää: Tässä on ylivoimaisesti helpoin tapa pienentää auton kulutusta – jopa 20-30 prosentin säästö sekä bensiinissä että dieselissä