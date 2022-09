Lexus RX on antanut kilpailijoilleen etumatkaa sähköistymisen tiellä. Nyt RX:n saa myös ladattavana hybridinä ja samalla autoa on parannettu muiltakin osin.

Kuljettaminen on vuosisadan aikana muuttunut melkoisesti. Uuden Lexus RX:n erottaa helposti edeltäjästä, mutta tuttujakin piirteitä on jäljellä. Plusmerkin nimensä perään saanut auto on nyt ladattava hybridi.

Santa Barbara, Yhdysvallat

Ensimmäiset kuvat Lexus RX:n viidennestä sukupolvesta eivät nostaneet odotuksia kovin korkealle. Muutos ulkonäössä vaikutti vaatimattomalta.

Toisaalta eipä syytä mihinkään kovin radikaaleihin toimenpiteisiin ollut tarvettakaan, sillä kuusi vuotta sitten esitelty nyt myynnistä poistuva edeltäjä on edelleen ihan modernin näköinen. Vaikutelma vahvistui koeajon aikana Kaliforniassa, missä kaikkia RX:n sukupolvia liikkuu runsaasti.

Takapilarin persoonallinen muoto on ennallaan, mutta matalat koko perän levyiset takavalot ovat uutta.

Sen sijaan luonnossa uusi Lexus RX näyttää muuttuneen reilusti. Malli on niin sanotusti täysin uusi perusrakennetta myöten. RX lainaa paljon vuosi sitten esitellystä pienemmästä NX-mallista. Akseliväli on toki kuusi senttiä pidempi, mikä on myös kokonaismitan kasvu RX:n edelliseen sukupolveen verrattuna. Perusrakennetta on vahvistettu NX:ään verrattuna, sillä suuremman automallin korkeampi hinta antaa mahdollisuuden kokonaisuuden hiomiseen.

Korin mittasuhteet ovat muuttuneet, kun ohjaamoa on viety vähän taaksepäin ja perän ylitystä on lyhennetty. Kokonaisuus näyttää tasapainoiselta ja tärkein asia on kunnossa eli sisätilat ovat kasvaneet. Siihen vaikuttaa myös raidevälin yli neljän sentin leventyminen takana. Takapenkillä matkustaa mielellään, kun jalkatilaa on runsaasti, penkki on mukava ja melutaso alhainen.

Uuden perusrakenteen myötä RX on nyt saatavana ensimmäistä kertaa lataushybridinä, jonka arvioidaan haukkaavan leijonanosan Suomen myynnistä. Voimalinja on sama kuin pienemmässä NX:ssä eli edessä on 2,5-litrainen Atkinson-toimintavalla käyvä vapaasti hengittävä bensiinimoottori ja sähkömoottori, minkä lisäksi takana on 40 kilowatin tehoinen sähkömoottori lähinnä hoitamassa nelivetoa.

Toinen meille tuotava malli on urheilullisempi RX 500h, johon palaamme toisella kertaa. Sen verran voi jo raottaa verhoa, että kohtuullisen pienillä muutoksilla autolle on luotu aivan toisenlainen olemus.

Ajamisesta on haluttu tehdä vaivatonta, missä tärkeänä tekijänä on selkeä ohjaamo.

Kolmantena Euroopassa myytävänä mallina on pelkästään bensiinimoottorinen RX 350, jonka 2,4-litrainen nelisylinterinen 205 kilowatin tehoinen turbomoottori osoittautui oikein miellyttäväksi. Tuo malli on kuitenkin saatavilla EU-maiden ulkopuolella, ns. Itä-Eurooppassa, missä päästöillä ei ole vielä niin väliä.

Lexus jatkaa valitsemallaan linjalla, missä vähäpätöiseltäkin tuntuviin yksityiskohtiin paneudutaan. Ovea piti avata ja sulkea pari kertaa ennen ajoon lähtöä, jotta saatiin selvyys, onko ääni oikea – vakuuttavan hiljainen ja samalla lujasta rakenteesta kertova.

Etuistuimen muotoilu on onnistunut, joten sillä viihtyy väsymättä pitkänkin matkan.

Ohjaamo on suunniteltu Tazuna-hengessä, mikä tarkoittaa kuljettajakeskeisyyttä. Ilmapiiri on haluttu luoda miellyttäväksi ja ajajan tehtävä vaivattomaksi. Lexus on onnistunut ratkaisuissaan, joihin kuuluu saamamme tiedon mukaan vakiona monipuolinen tuulilasin heijastusnäyttö. Tarkat yksityiskohdat ovat vielä auki, sillä Suomeen tuotava mallisto, hinnat ja varusteet kerrotaan lokakuussa ennakkomyynnin alkaessa.

Lexus on alkanut kirjoittaa uutta kappaletta historiaansa jo esiteltyjen NX:n, RZ:n ja nyt RX:n kanssa. Siinä aiempien vahvuuksien rinnalle on lisätty ajamisen ilo. Sitä RX:ssä toki löytyy, mikäli ei pyri mihinkään kovin urheilulliseen etenemiseen. Uusi katumaasturi viekoittelee varsinkin lataushybridinä liikkumaan joutuisan rennosti. Hyvin mutkaisella tiellä auton omamassa tuntuu, joten on mukavampi ottaa kaarteet rauhallisemmin.

Jousitus toimii muuten hyvin, mutta siinä on vähän täristävää pintakovuutta. Valmistajan edustajat korostivat koeajoautojen olleen esisarjan versioita, joiden jälkeen tuotantomalleja on hiottu. Odotamme mielenkiinnolla, onko jousitusta viimeistelty.

Perän ylitys on lyhentynyt kuudella sentillä, mistä huolimatta tavaratilan koko on säilynyt ennallaan.

Sen sijaan voimalinjan toiminnassa ei ollut moitittavaa. Toyota-konsernin hybridien tapaan myös uuden RX-lataushybridin kulutus pysyy aisoissa vielä senkin jälkeen, kun ajoakusta on kaikki virta käytetty. Vahvistamattomien tietojen mukaan sähköllä voi ajaa virallisen mittaustavan mukaan 65 kilometriä eli käytännössä noin 50 kilometriä.

Kaasupolkimen painallus syvemmälle saa maiseman vaihtumaan ilahduttavan ripeästi. Vauhdin hillitseminenkin onnistuu mainiosti, sillä Lexus on kehittänyt jarrutuksen sähköistä hallintaa. Tuloksena on lyhyempi jarrutusmatka.

Lexus RX on vähän kuin harvojen tuntema salaisuus, joka on jäänyt Volvon ja saksalaiskolmikon varjoon omassa luokassaan. Tilannetta ehkä auttaa, että tähän saakka vain pääkaupunkiseudulta Kaivokselasta markkinoitu Lexus tulee myyntiin neljässä muussakin paikassa eri puolella Suomea.

Mikäli kookas katumaasturi kiinnostaa, uusi Lexus RX on tutustumisen arvoinen. Sen hintojen pitäisi alkaa alle 90 000 eurosta. Maahantuojan mukaan sijoitus takaa kilpailijoihin nähden paremman varustelun.

Tekniikka Lexus RX 450h+ Moottori R4, 2 487 cm3, 136 kW (185 hv), 227 Nm/3 200-3 700 r/min Sähkömoottori edessä 134 kW, 270 Nm ja takana 40 kW, 121 Nm – yhteisteho 227 kW (309 hv) Suorituskyky 0–100 km/h 6,5 s, huippunopeus 200 km/h Kulutus 1,2 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 26 g/km Voimansiirto A, neliveto Mitat p 4 890, l 1 920, k 1 695 mm, akseliväli 2 850 mm, omamassa 2 110 kg, vetomassa 750/2 000 kg, tavaratila 612 l, tankki 55 l Hinta alkaen alle 90 000 euroa

