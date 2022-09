Tällaisen auton saa nyt 5 000 eurolla

Pienimmillään viiden tonnin autojen mittarilukemat ovat todella kohtuullisia, mutta enimmillään autot ovat jopa yli miljoona kilometriä ajettuja.

Noin viiden tonnin arvoinen käyttöauto on tien päällä melko yleinen näky. Kyseisessä hintaluokassa tarjolla on käytännössä vain bensiini- ja dieselautoja.

Käytettyjen autojen markkinoilla viiden tonnin hintaluokasta löytyy yhä runsaasti tarjontaa.

Esimerkiksi suositussa Nettiauto-palvelussa hintahaarukkaan 4 000-6 000 euroa asettuu tällä hetkellä noin 5 500 eri autoa, kun autojen yläikärajan asettaa vuoteen 2000 eli rajoittaa haun tämän vuosituhannen puolella rekisteröityihin tapauksiin.

Dieselautoja haun tuloksista on noin 2 500 ja bensiiniautoja 3 000 kappaletta. Kaasuautoja on vain viisi ja sähköautoja kaksi.

Tuttuun tapaan viiden tonnin autotarjonta on varsin moninaista.

Tarjolla on esimerkiksi useita tuoreempia ja melko vähän ajettuja pikkuautoja, jotka eivät ole olleet uutenakaan kovin kalliita.

Näistä esimerkkeinä voi mainita vain 37 000 kilometriä ajetun pikkuauto Chevrolet Sparkin vuosimallia 2014 sekä 53 000 km ajetun, vuoden 2011 Peugeot 308 SW -farmarin.

Toisaalta eniten ajetuissa viiden tonnin autoissa puhutaankin sitten jo aivan toisenlaisista, jopa yli miljoona kilometriä ylittävistä mittarilukemista.

Tästä päästä löytyvät tällä hetkellä esimerkiksi aiemmassa elämässään taksina palvellut Volkswagen Caravelle TDI (vm 2006, ilmoitettu km-määrä 1 006 000) sekä yli 800 000 km tietä nähnyt Mercedes-Benz E 200 CDI -06 – joka sekin on mahdollisesti vanha ammattiauto.

Vanhimmat viiden tonnin autoista edustavat alun rajoituksilla luonnollisesti vuotta 2000 (mm. 320 tkm ajettu Audi A6), mutta tuoreimmat autoista asettuvat niinkin uuteen vuosiluokkaan kuin 2016.

Vuosimalliltaan kaikkein uusimpia viiden tonnin autoja löytyy käytännössä esimerkiksi Nissan Micra ja Dacia Sandero -valikoimasta.

Yhteenvetona voi todeta, että kenties kaikkein tyypillisin viiden tonnin hintaluokkaa edustava käytetty auto on yhä edelleen sellainen, joka on ollut uutena keskitasoa hieman tyyriimpi, mutta kilometrejä ja ikää on tällä haavaa jo reippaammanpuoleisesti.

Mainittuun kategoriaan kuuluu toisin sanoen paljon Audeja, Bemareita, Mercedeksiä, Toyotia ja Volvoja, jotka ovat jo toistakymmentä vuotta vanhoja ja mittarilukemansa puolesta jo 300 000 km:n ylittäneitä.

Perussääntö viiden tonnin autoissa kuuluu siis edelleen, että vuosimalli nuorenee, kun koosta ja/tai kilometreistä tinkii.

Näin itselleen voi löytää tämänhetkisestä valikoimasta esimerkiksi bensiinimoottorisen vuoden 2015 Opel Astra farmarin 270 tkm ajettuna.

Ja jos noin viiden tonnin auton ostaa rahoituksella, on syytä muistaa, että lainattavan summan ollessa näinkin pieni, rahoituksen todellinen kokonaiskorko on yleensä suhteellisen korkea.

Myös pikkulainan perustamismaksu sekä kuukausikulut ovat isompaan lainaan verrattuna suhteessa selvästi isommat, mikä rasittaa halpa-autonsa velaksi ostanutta niin ikään suhteessa muita enemmän.

Kilometrien ja kunnon puolesta iäkkäämmissä autoissa on hyvä ottaa huomioon, ettei ajettu matka välttämättä kerro sitä, minkä kuntoinen auto on.

Ylläpidolla ja historialla on siis halpaluokassa erityisen suuri auton kuntoon vaikuttava merkitys.

Hyvien yksilöiden lisäksi edullisessa hintakategoriassa on tunnetusti tarjolla paljon autoja, jotka ovat mahdollisesti hyvinkin ongelmallisia tapauksia ja ylipäätään huonossa kunnossa.

Nyrkkisääntö autokaupassa kuuluu yhä, että mitä uudempi ja vähemmän ajettu auto on kyseessä, sitä vähemmän eri yksilöiden välillä on myös kuntoeroavaisuuksia.