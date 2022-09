Tämän loistohuvilan lähes 760 000 euron hintaan ei sisälly tonttia eikä rantaa. Tällaiseen luksukseen voi tutustua torstaista alkaen Lahdessa.

Ilta-Sanomat pääsi pikaisesti tutustumaan juuri maahan tulleeseen Concorde Centurion -maantieristeilijään, joka lienee kallein Suomessa koskaan myynnissä ollut matkailuauto.

Kun vapaa-ajanasuntoon sijoittaa lähes 800 000 euroa, saa varsin komean lomapaikan. Kun matkailuautoon sijoittaa saman summan, saa huipputasokkaan loma-asunnon, jonka tontilta ei tarvitse ajaa nurmikoita.

Hulppeita maantieristeilijöitä valmistavan saksalaisen Concorden Centurion-huippumallisarjan huipulla on neljä 12-metristä 1200-mallia. Niiden alapuolella on seitsemän 9,99–11,7-metristä mallia. Vain muutamasta mallista puuttuu autotalli ja slideout-erkkeri.

Centurionit tehdään tilauksesta asiakkaiden toiveiden mukaisiksi, ja maantieristeilijöillä on pitkät toimitusajat – nyt Suomeen tullut autokin oli tilauksessa monta vuotta.

Matkailuajoneuvokauppias Best-Caravanin Suomeen tilaaman Centurion 1165 GSI:n perushinta on noin 735 000 euroa, mutta 1200-mallien kohdalla perushintataso on jo 815 000 euroa. Vaikka kyse on huippuhienoista liner-autoista, niitäkään ei yleensä hankita ”perusvarusteltuina”, vaan lisävarustelistalta ruksitaan yhtä ja toista mukavaa. Matkailuautojen hintoja arvioitaessa pitää muistaa, että matkailuautot ovat Suomessa vapaita autoverosta.

Massiivinen porraspaketti on varustettu irrotettavalla kaiteella. Oven alalaita on 1,2 metrin korkeudella maasta.

Valtaosa Centurion-malleista rakennetaan Mercedes-Benzin Actros-alustalle. Actrosin perusmoottori on 395-hevosvoimainen 10,7 litran rivikuutonen. Koeajetussa Centurionissa on 12,8-litrainen moottori, jonka teho on 476 hevosvoimaa ja huippuvääntö muhkeat 2 300 newtonmetriä. Moottorin lisähinta on noin 21 000 euroa, 500 litran dieseltankin mitättömät 550 euroa.

Kojelauta on käännetty ilmajousitetulla penkillä istuvaa kuljettajaa kohden.

Centurion 1200 oli ensimmäinen Concorde, mihin sai levityksen. Kuljettajan puolelle oleva ”slideout” levittää lattiaa olohuoneen ja keittiön kohdalla 50 senttimetriä. Auton turvajärjestelmät estävät ajamisen, kun levike on ulkona. Auton hintaluokan mukaisesti ulokkeiden luvataan toimivan erilaisissa lämpötiloissa ja olevan yhtä lämpimiä kuin kiinteät tilat.

Vaalea nappanahkaverhoilu ja tummat puupinnat synnyttävät arvokkaan vaikutelman.

Kalliin liner-luokan matkailuauton kohdalla ei kannata lähteä luettelemaan varusteita yksityiskohtaisesti, sillä niitä riittää. Pääosin hipaisukytkimillä toteutettu valaistus on huiman hyvä, ja kaappitilaakin on todella reilusti.

Pesutiloissa on marmorimaista pintaa ja lasiset ovet. Kylpyhuoneen vaalea seinäelementti on lämmityspatteri.

Auton takaosaston muodostaa reilun kokoinen makuuhuone, missä on muhkea saarekevuode ja televisio. Huippuvarustellun auton suurin heikkous on makuuhuoneen mataluus: koska takana on pienen auton nielevä talli, vuoteen ympärillä on seisomakorkeutta vain 167 senttiä, joten makuuhuoneessa pitää useimpien liikkua kyyristellen. Muulla autossa on seisomakorkeutta yli kaksi metriä.

Auton toimintoja ohjaillaan kosketusnäppäimillä, lukuisilla kaukosäätimillä ja sovelluksella.

Auton keskellä olevassa pesutilassa on marmorimaisia tasopintoja, tummia puusävyjä, isot peilipinnat ja lasiset ovet. Hieno suihkutila on varustettu käsi- ja sademetsäsuihkulla. Savulasioven takana kunnollinen vessa. Auton keskiosasto on suljettavissa molempiin suuntiin jämäköillä puuovilla.

Matalan makuuhuoneen saarekevuode ei ole aivan auton pituusakselin suuntaisesti.

Hyvin varustellussa keittiössä on isot vetolaatikot ja vaikka kuinka paljon apteekkarinkaappeja. Keraamisen lieden ympärillä on paljon tasotilaa. Keittiön varustukseen kuuluu muun muassa uuni ja astianpesukone.

Olohuoneen nahkaverhoilluissa nojatuoleissa on mukava katsella tv:tä, joka laskeutuu apukuljettajan takana olevan ikkunan eteen. Telkkariseinällä on auton kolmas matkustajapaikka. Ohjaamon istuimet kääntyvät ison sohvapöydän suuntaan.

Auto kyytiin: 2,5 metriä leveän ja 3,9 metriä korkean matkailuauton takatalliin mahtuu esimerkiksi Smart.

Alumiinipeltisessä tallissa on ajorampit, lattiakiskot ja vinssi.

Matkustajapaikkoja on kolme. Lisävarusteena saa ohjaamon katosta laskettavan 130 senttiä leveän vuoteen. Myös ohjaamoon kuljetaan asunto-osan ovesta.

Takatallissa on alumiiniset kiskot ja vinssi, joiden avulla Smartin kokoinen pikkuauto saadaan helposti kyytiin. 1200-mallien kokonaismassa on 22 tonnia, muiden Actros-mallien 18 tonnia. Juuri esitellyn Centurion 1200 GST:n talliin mahtuu jopa Mini Cooper.

Lähes puoli metriä korkeassa välipohjassa on tilaa tavaroille ja tekniikalle. 120 litran kaasusäiliön yläpuolella on asunto-osan akkuja. Raikasvesisäiliö on 470 litraa ja vessan jätetankki 300 litraa.

Concorde Centurion on esillä Caravan 2022 -tapahtumassa Lahden Messukeskuksessa 22.-25.9.2022