Täyssähköinen farmariauto on jäänyt paitsioon sähkökäyttöisten katumaasturien täyttäessä autonvalmistajien tuotantolinjat. Kiinalaistuneen brittimerkin MG:n täyssähköistä 5-farmarimallia ei myydä Suomessa, mutta Peugeot e-308 saapuu korjaamaan puutteen.

Vuodesta 2023 alkaen Peugeot 308:sta on tarjolla kaksi täyssähköistä korimallia: e-308 ja e-308 SW.

Peugeot on ensimmäinen eurooppalainen autonvalmistaja, joka tarjoaa markkinoille täyssähköisen farmariauton, valmistaja mainitsee tiedotteessaan. Näin ollen vanha brittimerkki MG ja sen 5-malli eikä myöskään Porsche Taycan Cross Turismo täytä ranskalaisvalmistajan käsitystä perinteisestä farmarimallista.

Uudessa e-308:ssa käytetään tuoretta sähkömoottoria, joka tuottaa 115 kilowattia (156 hv) tehoa. Vääntölukema on 260 newtonmetriä. Toimintamatkaksi autolle on mitattu yli 400 kilometriä (WLTP) varustetasosta riippuen. e-308 on energiatehokas, sillä sähkönkulutus on vain 12,7 kWh/100 km. Sekä viistoperän ja farmarin lukemat lienevät samalla kartalla.

Sähköisistä 308-malleista löytyy merkille ominainen ohjaamo eli i-Cockpit.

Peugeot e-308:n ajoakun nimelliskapasiteetti on 54 kWh (käyttökapasiteetti 51 kWh).

Auton sisäinen laturi on kolmivaiheinen ja tukee 11 kW:n AC-latausta. Yli 100 kW:n tehoisesta pikalaturista akku latautuu 20 prosentista 80 prosenttiin alle 25 minuutissa.