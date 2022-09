Kun suomalainen autoilija lähestyy suojatietä, joka neljäs rikkoo selvästi nopeusrajoituksia.

Liikenneturva tarkkaili autoilevien nopeuksia koulujen lähellä, jotka sijaitsevat 30 km/h -nopeusrajoitusalueella. Kuljettajista vain 17 prosenttia ajoi rajoitusten mukaan.

Suojatietä lähestyttäessä peräti neljäsosalla ylinopeutta oli yli 11 km/h.

Liikenneturva mittasi autoilevien nopeuksia elokuun lopulla viidessä kaupungissa koulun lähitiellä. Keskinopeus oli 30 km/h -alueella lähes 36 km/h.

– Tulokset eivät ole mieltä ylentäviä. On vielä huomattava, että nopeuksia mitattiin alueilla, joissa liikkuu päivittäin paljon koululaisia. Kun nopeutta on liikaa, jalankulkijoita ei ehditä havaitsemaan ajoissa – saati pysäyttämään auto ja antamaan tietä, kuten kuuluu, sanoo Liikenneturvan tiimipäällikkö Tomi Niemi.

– Suoraan sanottuna tämän pistokokeen reputti liian moni kuljettaja. Autoilijan tekemät valinnat eivät kohdistu pelkästään omaan matkantekoon, vaan vaikutusketju jatkuu suojattomaan liikenteeseen ja koulumatkoihin. On muistettava, että lapsen on vaikeaa arvioida lähestyvän ajoneuvon nopeutta ja etäisyyttä. Lapsi ei osaa myöskään hahmottaa näköesteiden, hämärän tai pimeyden vaikutusta havainnointiin samalla tavalla kuin aikuinen. Ratissa on tehtävä ne ratkaisut, joilla koulutiet ovat turvallisia vuoden jokaisena päivänä – ja yksi tärkeimmistä koskee nopeuden valintaa.

Lue lisää: Lapissa poistetaan käytöstä suoja­teitä – syy saattaa yllättää

Liikenneturva muistuttaa, että suojatiesääntö on yksinkertainen: kuljettajan on annettava tietä suojatielle tulevalle jalankulkijalle. Laki velvoittaa huomioimaan suojatien myös nopeudessa. Suojatietä on lähestyttävä niin, että ajoneuvon saa pysäytettyä ennen suojatietä.

– Vaikka auton ratissa kympin ylinopeus ei tunnu kummoiselta riskinotolta, on muistettava, että jalankulkijan ja pyöräilijän kohdalla ero on käänteentekevä. Siinä kohtaa, kun 30 km/h ajava on pysähtynyt, 40 km/h ajavalla jarrutus on vasta alkanut ja nopeuttakin on jäljellä reilusti yli 30 km/h. Törmäysnopeudella on suora vaikutus loukkaantumisriskiin ja vammojen vakavuuteen. Siksi lievienkin ylinopeuksien merkitys korostuu kaupunkiliikenteessä, Niemi selventää.

Lue lisää: Suomen kuntien 30 km/h -rajoitusten kattavuudessa on valtavia eroja – Helsinki ei olekaan yllättäen ykkönen

Lue lisää: Mihin kohtaan stop-merkillä pitää pysähtyä? Kokenut autoilija opasti mopopoikaa

Lue lisää: Suomen tieliikenteessä kuoli vuonna 2021 yli 200 henkilöä – yksi ryhmä erottuu ikävällä tavalla