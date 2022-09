Oletko tarkistanut autosi raemyrskyn jälkeen? Pesu voi paljastaa todellisen kunnon

Hiljattaisen raemyrskyn kaikki tuhot eivät välttämättä ole vielä paljastuneet.

Elokuun lopussa eteläisessä Suomessa koettu raekuuro vaurioitti arviolta kahtatuhatta ajoneuvoa.

Suomalainen vauriokorjaamoketju muistuttaa, että jopa melkein puolet varsinaisista vaurioista voi olla vielä huomaamatta.

– Näistä autoilijoista vielä jopa puolet voivat olla täysin tietämättömiä, että heillä on autossaan raekuurovaurioita ja vahinkoilmoitukset ja korjaussuunnitelmat tekemättä. Usein vauriot ovat selviä, mutta monesti lommoja on huomattavasti enemmän kuin mitä omistaja on luullut. Niiden näkeminen on todella haastavaa ja vaatii vähintään pesua, jotta lommot voisi nähdä, InCarin tekninen päällikkö Jerry Linjamäki sanoo tiedotteessa.

