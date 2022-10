Koeajo: Audin suurin malli ei ole sen kaunein eikä haluttavin, mutta "ministerinpaikalla” kaikki on kyllä kohdallaan.

Istun A8 L:n oikealla takaistuimella – ns. ”ministerinpaikalla”. Kuljettaja painaa kaasupolkimen määrätietoisesti pohjaan. Maisemat alkavat vaihtua varsin vilkkaasti. Takaistuimella voi vain hämmästellä matkustamon hiljaisuutta. Sisälle ei kuulu tuulen tai ilmavirran suhinoita, eikä rengasmelua. Kunpa kaikki Audit olisivat näin miellyttävän hiljaisia.

Tämä auto on eleetön suorittaja, joka ei itsestään liikaa ulospäin huutele. Pitkän akselivälin A8 L tarjoaa tietenkin juhlavat tilat niin edessä kuin ennen kaikkea takanakin. ”Ministerinpaikalla” tuskin jää kaipaamaan enää juuri mitään lisää, mutta toisaalta takaistuin on (lisävarusteena) vain kaksipaikkainen.

Audi A8:n saa nykyisin sekä normaali- että pitkän akselivälin L-versiona. Pitkä L tarjoaa todella hyvät jalkatilat takaistuimelle. Molemmissa on sama pistokehybridivoimalinja.

Muodoiltaan A8 on tyypillinen three-box-suunnittelua edustava suuri premium-sedan. Audin filosofiaan ei ole kuulunut liiallinen muodoilla kikkailu, jopa niin, että monet sen mallit näyttävät hieman pliisuilta verrokkeihin nähden. A8 L kuuluu juuri tähän ryhmään.

Seesteisen hillitty, joidenkin mielestä ehkä jopa tylsähkö ohjaamo tarjoaa kuljettajalle erinomaiset työolosuhteet, ja etuistuimilla istuu mielikseen pidemmänkin matkan.

Kilpailijoihin lukeutuvat ennen kaikkea Mercedes-Benz S, BMW:n tuleva uusi 7-sarjalainen ja mikseipä myös Lexus LS 500h, joilla on esittää tähän ryhmään kalpeaksi vetäviä ominaisuuksia – ja myös muotoilullista intohimoa. Audi A8:ssa sitä ei juuri näy. Näin on siitä huolimatta, että A8:aan on nyt tehty mallisukupolven ikään liittyviä tuoreuttamispäivityksiä, ja Suomen hinnastossa valittavissa on vain trendikäs pistokehybridi kahtena akselivälinä.

Siirrytään kuljettajan paikalle. Kaupungissa A8 L lipuu sähköllä sulavasti eteenpäin. Nelipyöräohjaus on lisävaruste, mutta progressiivinen ohjaus ja mukautuva ilmajousitus kuuluvat aina hintaan. Mutka-ajossa massiivinen auto antaa kokoonsa nähden siistin ohjaustuntuman, eikä mukavuudesta tarvitse tinkiä tippaakaan. Mutta se hinta: koeajoyksilöön tällätyt lisävarusteet nostivat kustannuksia peräti 41 000 euroa. Lopulta auton hintalappuun piirtyi yli 177 000 euron summa. Se pistää kyllä mietteliääksi.

Tekniikan osalta pistokehybridi-idea toimii A8:ssa mainiosti. Virallinen sähköajon matka on 57 kilometriä. Koeajolla pääsimme sähköllä ajosuoritteesta riippuen 46–61 kilometriä. Ihan ok tulos, mutta kurkistus kilpailijoiden tekemisiin alkaa mietityttää.

Täysdigitaalinen mittaristo on helppolukuinen. Isolla Audilla pääsee helposti luvattuihin sähköajojen kilometreihin.

Kojelaudassa ja keskikonsolissa komeilevat kaksi kosketusnäyttöä päällekkäin. Lasipinnassa näkyvät ärsyttävästi niin sormenjäljet kuin pölyhiukkasetkin.

Lukuisia takaistuintoimintoja, muun muassa eri hierontoja ja istuinsäätöjä, ohjataan tyylikkäästi erillisestä konsolista.

Latasimme autoa koeajolla ahkerasti, ja bensiiniä kului lopulta keskimäärin vain 2,5 litraa sadalla kilometrillä, kun keskinopeus oli 44 km/h. Sähkönkulutus oli tällöin 20,8 kWh sadalla.

Suomalaisittain tyypillisellä 60 kilometrin matkalla bensaa paloi moottoritieajossa vain kuusi desiä, kun matkaan lähdettiin akku täytenä. Pidemmillä siivuilla bensa kyllä kelpaa kolmelitraiselle, kaksin turboin ahdetulle veekuutoselle. Kun tältä voimanpesältä pyytää kyytiä, sitä myös saa – eikä se tapahdu ilmaiseksi.

Ajotuntumaa voi kuvailla yhdellä sanalla kattavasti: hulppea! Pitkillä siirtymillä auto etenee kuin luotijuna, hiljaisesti ja mukavasti. Kaupungissa auto tuntuu hieman kankealta, vaikka kääntöympyrä on nelipyöräohjauksen ansiosta kohtuullisen pieni.

A8 L:n ministerinpaikka näyttää tältä. Oikean etuistuimen voi siirtää kokonaan eteen, jolloin takaistuimella voi todellakin oikoa jalkojaan. Varusteisiin kuuluu jopa jalkapohjien hierontatoiminto!

Sorateille tämä Audi ei halua. Kulkua on sikariportaan pelille aivan riittävästi, sillä A8 L:stä ei saa urheiluautoa edes yrittämällä. Suuri omamassa tuntuu vakautena, mutta toisaalta massan liikuttelu vie myös energiaa.

Audi A8 L on laadukas ja ajettavuudeltaan mainio auto. Kokonaisuutena se jättää kuitenkin hieman valjun fiiliksen, sillä millään kohdin ei synny erityistä wau-fiilistä, jota tässä hintaluokassa kyllä jo odottaa sopisi.

A8 L:n 390-litrainen tavaratila on auton muihin mittoihin nähden yksinkertaisesti pieni. Lisäksi lastausaukko on ahdas.

Kun Audin nykymallistoon ilmestyi e-tron GT, sai siihen asti donitsimerkin suurimman ja mahtavimman titteliä kantanut A8 ojentaa valtikan nuoremmalle kuninkaalle – näin ainakin Audilta haluttiin viestiä.

Kysehän ei ole pelkästään auton fyysisestä koosta, vaan enemmänkin siitä, mitä auto edustaa laajemmassa kuvassa, ja millaiseen suorituskykyyn se yltää. Näillä määrein Audin e-tron GT on nykyaikaa, ja jo viisi vuotta sitten markkinoille tullut nyky-A8 auttamattomasti vanhahtava tuote. Jos kuitenkin vanhassa on vara parempi, Audi A8 voi sikariporrasta kiinnostaa.

