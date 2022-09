Automaattinen nopeusvalvonta tehostuu. Entistä useampi tolppakamera on valmiudessa ottamaan kuvan ylinopeutta ajavista.

Osa tolppakameroista on viime vuosina säädetty välähtämään tavallista harvemmin ja osa on ollut kokonaan pois pelistä. Lisäksi joissakin käytössä olevissa tolpissa on nostettu nopeusrajaa, jonka ylittämisestä kuljettajalle määrätään seuraamuksia.

Syy toimiin on poliisin tietojärjestelmäongelmissa. Helsingin Sanomien haastatteleman Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalaisen mukaan poliisi on joutunut vuodesta 2020 lähtien vähentämään automaattista liikennevalvontaa jotta ylinopeustapaukset saadaan käsitellyksi poliisin liikenneturvallisuuskeskuksessa.

Automaattisen liikennevalvonnan ongelmat alkoivat, kun uusi tieliikennelaki tuli voimaan kesäkuun 1. päivänä 2020. Tuolloin rikesakot korvattiin liikennevirhemaksuilla.

– Emme ehtineet saada tietojärjestelmäämme kuntoon uudistusta varten. Aikataulu oli epärealistinen. Vaikka kerroimme siitä etukäteen, meitä ei uskottu, Ihalainen sanoo.