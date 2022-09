Amerikkalainen autonvalmistaja General Motors tuo markkinoille edullisen sähköauton. Chevrolet Equinox -mallista tulee yksi halvimmista sähköautoista Pohjois-Amerikassa, sillä vuoden päästä myyntiin tulevan auton myyntihinta on noin 30 000 euroa.

Equinox on yksi GM:n kolmesta uudesta sähköautosta. GM:n toimitusjohtaja Mary Barra sanoi, että sähkö-Equinox osoittaa GM:n kykenevän tarjoamaan täyssähköajoneuvoja "melkein joka hintaluokassa ja jokaiseen tarkoitukseen".

Ensimmäinen sähköinen Equinox on rajoitetun erän 2RS-malli, jonka arvioitu toimintasäde on 480 kilometriä ja hinta yli 30 000 euroa, Chevrolet ilmoitti. Halvempi 30 000 euron 1LT-versio julkaistaan ​​sen jälkeen. Sen arvioitu toimintamatka on 400 kilometriä.