Opelin maahantuoja palautti uusien henkilöautojensa takuuajan kahteen vuoteen.

LänsiAuto Oy:n maahantuomien Opel-henkilöautojen takuu oli kolmen vuoden ajan kolme vuotta, mutta nyt Astran ja muiden Opel-mallien takuu on kaksi vuotta.

Opelia Suomeen tuova LänsiAuto Oy ilmoitti toukokuussa 2019, että se pidentää Opelin henkilöautomallien takuun kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen / 90 000 kilometriin. Paljon ajaville oli tarjolla mahdollisuus valita kahden vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta.

Opelin nettisivuilta ei löydy ainakaan helpolla tietoa merkin nykyisestä takuusta, mutta kysymällä selvisi, että takuuaika muuttui tämän vuoden tammikuussa kahteen vuoteen ilman kilometrirajaa. Opelin maalitakuu on niin ikään kaksi vuotta, koritakuu 12 vuotta ja akkutakuu kahdeksan vuotta / 160 000 km (70 prosentin varaustasoon).

– Takuuasiat neuvotellaan aina tehtaan kanssa hinta-/mallistoneuvotteluiden yhteydessä osana kokonaispakettia, joten tämä takuuajan muuttuminen oli silloin osana kokonaisuutta sovittu ratkaisu, kertoo LänsiAuton markkinointi- ja viestintäjohtaja Noora Palin takuuajan muuttumisen perusteet.

Auto-Bon Oy myöntää maahantuomilleen Citroën- ja Peugeot-autoille kolmen vuoden takuun. Kuvassa on Peugeot 308.

Opelin kanssa rinnakkaisia malleja tarjoavilla Citroënilla ja Peugeotilla on Suomessa henkilö- ja tavara-autoille kolmen vuoden tai 100 000 km:n takuu sekä kolmen vuoden maalitakuu. Molempien merkkien sivuilla takuuajat myös kerrotaan selvästi, ja nämä takuuajat koskevat Auto-Bon Oy:n maahantuomia autoja.

Kahden vuoden takuu on vielä alalla varsin yleinen, mutta esimerkiksi Hyundain takuu on viisi vuotta mutta ilman kilometrirajaa. Fordin henkilöautojen takuu on Mustangin kolmen vuoden takuuta lukuun ottamatta niin ikään viisi vuotta, mutta 100 000 km:n ajokilometrirajalla.

Lue lisää: Kia laajentaa korona­pandemian vuoksi takuutaan – koskee näitä autoja sekä myös Suomea

Pisimmän eli peräti seitsemän vuoden / 150 000 kilometrin takuun saa uusille Kia-malleille. Ilman kilometrirajaa Kian takuu on yksityiskäytössä kolme vuotta. Kian maalitakuu on viisi vuotta tai 150 000 km.

Osa yli kahden vuoden takuista on maahantuojien neuvottelemia, eli esimerkiksi Saksassa merkillä saattaa olla perinteinen kahden vuoden takuu.

Lue lisää: Paljonko sähköauton akusta on jäljellä 160 000 ajetun kilometrin jälkeen? Tämän verran takaa Volkswagen

Lue lisää: Uutena ostettu kiinalainen mönkijä koki kovia takuuaikana – näin omistajan vaatimuksille kävi