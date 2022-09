Ensitesti: Onko tässä automaailman seuraava klassikkomalli? Täyssähköinen ID. Buzz ilahduttaa ulkoisen olemuksensa lisäksi myös muilla avuillaan.

Volkswagen T1-malli ja sen seuraajat tunnettiin varsinkin Yhdysvalloissa lempinimellä hippibussi. Nyt 2020-luvulla hippibussin jälkeläisen ostajalla saa olla pinkka kunnossa, sillä täyssähköinen ID. Buzz maksaa henkilöautoversiona yli 65 000 euroa.

Minkälaisen auton sillä summalla saa? ID. Buzz hyödyntää ikonisen mallin muotoiluelementtejä estoitta, mutta vire on väritystä, materiaaleja ja tekniikkaa myöten moderni.

Saksan Hannoverissa valmistettavan uutuusmallin kuluvan vuoden tuotanto on jo myyty loppuun. Suomeen tulee ensivaiheessa, vuodenvaihteen jälkeen satakunta ID.Buzzia, mutta maahantuojan mukaan kaikkiaan satoja on jo myyty. Jos nyt joku koeajamatta haluaa tilata nykyajan hippibussiin, toimitus tapahtuu vasta vuonna 2024.

Kun tilauskanta koostuu ainakin osin henkilöistä, jotka eivät ole koeajaneet tai saati edes nähneet hankintaansa ilmielävänä, voi perustellusti väittää ID. Buzzin myyvän itsensä ulkonäkönsä ja siitä syntyvien mielikuvien perusteella. Sähköistyvän Volkswagenin nykylinjan mukaan keula hymyilee hyväntahtoisesti. Kaksivärisyydessä toteutuvat sekä vuosikymmenten takaiset traditiot että nykyajan muodinmukaisuus.

Ohjaamossa erot muihin ID.-malleihin ovat hädin tuskin löydettävissä. Ohjauspyörän lämmitys kuuluu vakiovarusteisiin.

Käytetyt materiaalit auttavat osaltaan, että ID. Buzz tuotetaan ja toimitetaan asiakkaalle asti hiilineutraalina. Volkswagenin mukaan vääjäämättömät päästöt tuotannossa kompensoidaan erilaisten ympäristöprojektien avulla. Sisustuksessa on runsaasti vegaanisia ja kierrätettyjä materiaaleja. Eläinperäisiä nahkapenkkejä pitää etsiä muualta.

Hyvä ajoasento löytyy etsimättä.

Ensitestissä olleessa autossa etuistuimet olivat peruspenkkejä paremmat.

Teknisesti uutuus on sananmukaisesti eri vuosituhannelta kuin originaali kleinbus. Vuosina 1950–1967 valmistetun Transporter-mallin reilun litraisen polttomoottorin sijasta ID. Buzz kulkee ennakkomyyntivaiheessa 77 kilowattitunnin ajoakun ja 150 kilowattia kehittävän (204 hv) sähkömoottorin voimalla.

Takaistuinten kummallakin puolella on vakiovarusteinen liukuovi.

ID. Buzz on Volkswagenin ensimmäinen täyssähkömalli ja ID. Buzz Cargo on ensimmäinen täyssähköinen pakettiauto, joka on rakennettu MEB-alustarakenteelle. Se mahdollistaa myös isomman akkukoon hyödyntämisen ja pidemmällä akselivälillä sekä lisäistuimilla varustetun version rakentamisen.

Ennen niiden tuloa listataan ensitunnelmat ID. Buzzin ajo-ominaisuuksista.

Etuistuimille kivutaan kuten pakettiautoon on tapana eli hiukan ponnistamalla yläviistoon. Samalla pitää olla tarkkana, ettei pää kolahda oviaukon yläreunaan. Kerran kolahti.

Sisällä henkilöautomainen tunnelma syntyy oitis muiden ID.-mallien tapaan luodusta kojelaudasta ja sen hipaisusäätimistä, mutta myöskin syntyvästä ajotunnelmasta. Kuljettajaa on muistettu myös vastaavilla avustavilla järjestelmillä kuin esimerkiksi ID.4-mallissa.

Ensitestin reitit risteilevät Kööpenhaminan ympäristössä, tasaisella maalla, Tanskassa kun ollaan. Kevyellä kuormalla puhtia tuntuu olevan riittämiin auton käyttötarkoituksen muistaen. Moottoritiellä ID. Buzz on omimmillaan. Kulku on hyvin vakaata, eikä paimentamiseen tarvitse uhrata ajatuksia. Jos ID. Buzzilla aikoo Saksan autobahnille, niin ennen ohituskaistalle siirtymistä on hyvä muistaa auton 145 km/h huippunopeus.

Sähkötoiminen takaluukku on vakiovaruste. ID. Buzz kykenee vetämään tuhannen kilo taakkaa perässään.

Sähköautojen tapaan meno on vain karheimpia asvalttijaksoja lukuun ottamatta hiljaista. Rengasäänten kantautuminen matkustamoon ja suurista sivupeileistä nouseva hento ujellus eivät nouse häiritseviksi.

Voimapolkimen asetus vaikuttaa sopivan herkältä, mutta jarrupoljinta painaessa muistaa viimeistään ajavansa sähköautolla, sillä vauhtia hillitsevä polkaisu sisältää millisekunnin tyhjän tuokion ennen kuin jarrujärjestelmä ryhtyy tosissaan töihin.

Tilavaksi autoksi takaistuin ei tarjoa niin ylellisesti jalkatilaa kuin ulkokuoresta olettaisi, mutta ihan riittoisasti vaikkapa taksikäyttöön. Runsas tavaratila (1 121 litraa) on suunniteltu fiksusti. Välilevyn alla on kaksi ”vetolaatikkoa”, toinen esimerkiksi latauspiuhoille.

Ajoakun lataaminen sujuu nopeimmillaan 170 kW:n teholla. Näin viiden prosentin varaus nousee 80 prosentin tasoon puolessa tunnissa. Kun esimerkiksi uudessa Renault Kangoo E-Tech Electric -mallissa on vakiona 22 kW:n tehoinen kolmivaihevirtaa vastaanottava laturi, ID. Buzz tarjoaa vain 11 kilowattia, jolloin akku täytyy seitsemässä ja puolessa tunnissa.

Tavaratila on muunneltavissa. Korotetun lattialevyn alle on sijoitettu kaksi laatikkoa kuljetettaville pikkutavaroille. ID.Buzzin tavaratila on 1 121 litraa, ID. Buzz Cargo -pakuversio ottaa sisäänsä 3 900 litran verran kuljetettavaa. Cargon hinta on 52 550 euroa.

ID. Buzzin mitattu kulutus on hieman yli 20 kWh / 100 km, mihin ensitestilenkillä lämpimässä syyssäässä yllettiin kevyesti. Osansa lukemaa selittää auton muodot huomioidenkin pieni ilmavastuskerroin (cd 0,285).

Kun tuli aika palauttaa auto tapahtuman järjestäjille, kävi Kööpenhaminan kapeilla kaduilla selväksi myös se, että 4,7-metrisen auton etupyörille on annettu runsaasti liikkumistilaa – tuloksena 11 metrin kääntöympyrä. Sympaattista sekin.

