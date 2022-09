Teboilin ”aikamoista mainehaittaa” aiheuttaneet asemat häädetty Forssasta ja Iistä – näin pakkolähtö koitti, tilalle tulossa tämä ketju

Autokeidas Oy on määrännyt Teboilin poistumaan kiinteistöiltään.

Oy Teboil Ab:n polttoaineasemien vuokrasopimuksia Forssassa ja Iissä ei jatketa, eli vahvasti venäläistaustainen Teboil joutuu poistumaan kyseisiltä tonteilta jo lähiviikkoina, tiedottaa nyt Teboilin yhtenä vuokranantajana toimiva Autokeidas Oy.

Kummankin poistuvan Teboil-aseman tilalle on tulossa Nesteen automaattiasema.

– Yhteistyö meidän ja Teboilin välillä on aina toiminut, mutta Venäjän aloittama hyökkäyssota on vaikuttanut merkittävästi Teboilin imagoon. Uskon, että meillä on mahdollisuus kasvaa Neste-yhteistyön kautta, kertoo Autokeitaan toimitusjohtaja Niko Järvi tiedotteessa.

Aiemmin Järvi on kertonut Forssan Lehdelle, ettei Teboil ole mielekäs yhteistyökumppani ja että Teboil-asemat ovat Autokeitaan muulle liiketoiminnalle ”aikamoinen mainehaitta”.

Lehden mukaan Autokeitaalla ei ollut vielä huhtikuussa 2022 juridisia keinoja irtisanoa sopimustaan Teboilin kanssa.

– Yhteistyö käytännössä koskee polttonesteiden myyntiä automaateilta, sekä tietenkin myymme Nesteen öljyjä, Järvi linjaa nyt.

Autokeidas on suomalainen perheyritys jonka liikeideana on tarjota asiakkailleen tienvarsitaukopalveluja. Yritys työllistää toimipisteillään yli sata ravintola- ja kauppa-alan ammattilaista.

Kokonaisliikevaihdoltaan Autokeidas-konserni ylittää 10 miljoonaan euron rajan.