Ladattavien hybridiautojen suosio on kasvanut nopeasti Suomessa, mutta onko edessä Ruotsissa povattu kehitys?

Tuoreet tilastot viittaavat ladattavien hybridiautojen lievään suosion laskuun.

Suomessa pistokkeella ladattavien hybridiautojen kanta on kasvanut ripeästi. Vuonna 2018 niiden osuus ensirekisteröinneistä oli 4,1 prosenttia ja vuotta myöhemmin 5,2 prosenttia. Vuonna 2020 osuus oli kasvanut 13,7 prosenttiin, mutta viime vuonna osuus oli jo 20,5 prosenttia, Traficomin tilasto kertoo.

Suomessa on totuttu siihen, että meillä seurataan Ruotsin esimerkkiä monissa asioissa. Hybridiautojen kohdalla se tarkoittaisi suosion laskua, sillä ladattavien hybridien suosion huippu on jo saatettu saavuttaa Ruotsin markkinoilla, Vi Bilägare kirjoittaa.

Ladattavat hybridit ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan Ruotsissa joka vuosi vuosina 2015–2021 – vain yhdestä prosentista lähes 26 prosenttiin. Tänä vuonna markkinaosuus on kuitenkin laskenut 23 prosenttiin Vi Bilägaren näkemien Mobility Swedenin lukujen mukaan.

Näin on käymässä, vaikka useat uudet ladattavat hybridit takaavat aiempaa pidemmän toimintamatkan sähköllä. Vi Bilägaren mukaan täyssähköautot alkavat houkutella monia ladattavien hybridien omistajia esimerkiksi siksi, että ladattavien hybridien hankintatukea on alennettu rajusti.

Joko kehitys on nähtävissä meilläkin? Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana ladattavien hybridien osuus Suomessa on ollut Autoalan tiedotuskeskuksen julkaiseman tilaston mukaan hienoisessa laskusuunnassa eli 19,8 prosenttia. Kyse voi olla hetkellisestä notkahduksesta, mutta samanaikaisesti täyssähköisten rekisteröintimäärä on viime vuoden 10,3 prosentista noussut jo 15 prosenttiin (tammi-elokuu 2022).