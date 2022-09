Teboilin omistusrakenne paljastui – tätä ei Oy Teboil Ab:n vuosikertomuksissa kerrota

Venäläistaustainen Oy Teboil Ab on virallisesti suomalainen yhtiö. Sen omistus on kuitenkin ketjutettu niin Sveitsiin kuin Itävaltaankin.

Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa laajojen boikottien kohteeksi joutuneen Oy Teboil Ab:n laatiman selvityksen, josta paljastuu Teboiliin omistusjärjestelyihin liittyviä ja julkisuudesta pitkälti pois pysyneitä yksityiskohtia.

Omistusselvitys on laadittu alkujaan Helsingin kaupungille, vastineena kaupungin tekemään boikottipäätökseen, jossa rakennuspalveluyhtiö Stara kieltäytyi ottamasta Teboilia mukaan tarjouskilpailuun.

Lue lisää: Uusi Lahti: Huoltoasemayrittäjä onnistui irtautumaan Teboil-ketjusta – kertoo myynnin romahtaneen sadalla tonnilla

Asiakirjan mukaan Teboilin omistus on järjestetty siten, että Teboil saattoi viime maaliskuussa katsoa olevansa niin EU:n, Iso-Britannian kuin Yhdysvaltainkin asettamien pakotteiden ja rajoitusten ulkopuolella.

Oy Teboil Ab:n suomalaisen lakiasiainjohtajan allekirjoittaman selvityksen mukaan Teboilin suora sataprosenttinen osakkeenomistaja on sveitsiläinen Litasco SA, jonka suora omistaja on puolestaan itävaltalainen LUKOIL International GmbH.

Lue lisää: Suomen valtio maksaa Oy Teboil Ab:lle yli 150 000 euron edestä infrastruktuuritukea – listalla viisi paikkakuntaa

Itävaltaan rekisteröidyn LUKOIL Internationalin sataprosenttinen osakkeenomistaja taas on venäläinen PJSC LUKOIL.

PJSC LUKOIL on pörssiyhtiö, jonka osakkeista on selvityksen mukaan ”55 prosenttia vapaana osakekantana Moskovan, Lontoon ja Frankfurtin pörsseissä sekä Yhdysvaltain OTC-markkinassa”.

Teboil myös ilmoittaa asiakirjassa, ettei Venäjän valtio omista ”merkittäviä määriä” Lukoilin osakkeita, eikä Oy Teboil Ab käytä myöskään toiminnassaan venäläisiä rahoituslaitoksia tai pankkeja.

”Todetaan vielä lisäksi, ettei Teboililla ole viimesijaista edunsaajaa rahanpesulain tarkoittamalla tavalla, vaan Teboilin viimesijaiseksi edunsaajaksi katsotaan rahanpesulain nojalla Teboilin toimitusjohtaja ja/tai hallitus”, lakiasiainjohtaja kirjoittaa dokumentissa.

Lue lisää: ESS: Teboil haastaa Lahden kaupungin oikeuteen

Asiakirjoista käy myös ilmi, että Oy Teboil Ab varoitti kesäkuussa Helsingin kaupunkia joutumisesta jopa bensiini- ja dieselpulaan, jos Teboilin bensiinit, polttoöljyt ja dieselit eivät pääse mukaan kaupungin tarjouskilpailuihin.

”Mikäli Teboil suljetaan pois näistä hankinnoista, riskinä on, että huoltovarmuus ei toteudu ja kalusto jää ilman polttonesteitä”.

Oy Teboil Ab on korostanut sekä viestinnässään että mainonnassaan olevansa ennen muuta suomalainen yhtiö. Todellisuudessa Teboil-tuotemerkki on kuitenkin laajentunut Ukrainan sodan myötä myös Venäjälle, jossa sen turvin on otettu muun muassa haltuun Shellin entiset huoltoasemat.

Teboilin ketjutetusta omistusjärjestelystä ei kerrota yhtiön kotisivuilla eikä myöskään IS:n lukemissa Oy Teboil Ab:n vuosikertomuksissa.