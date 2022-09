Tällaiseksi Skoda haluaa nyt muuttua – IS täyssähköisen uutuuden esittelyssä Prahassa

Tuttu siipinuolilogo on hävinnyt myös ratista. Ohjauspyörän kehä on suoristettu ala- ja yläosastaan, joten 8,9 -tuumainen mittaristonäyttö on hyvin nähtävissä. Tärkeimmille toiminnoille on myös pyöritettäviä rullasäätimiä.