Uuden sähköpaketti­auton lataus ja toimintamatka vakuuttavat – Sesam aukene! -ratkaisu on piste iin päälle

Renault’n pikkukokoluokan täyssähköinen pakettiauto uudistui täysin.

Parinkymmenen minuutin pikatreffit Renault Kangoo E-Tech Electricin kanssa sujuvat myönteisissä merkeissä. Ajotuntuma on hyvin henkilöautomainen. Ajoakun ja 90 kilowatin tehoisen sähkömoottorin tarjoama voima tuntuu erittäin riittoisalta – ainakin tyhjällä kuormalla.

Erilaisia käytettävyyteen ja ajoturvallisuuteen liittyviä ominaisuuksiakin tuntuu löytyvän runsaasti. Ratti ja tuulilasi lämpiävät, eikä kamerataustapeilikään ole huono ratkaisu umpiperäisessä autossa.

Vähempi tyytyväisyyden tunne olisikin yllätys, sillä jo 75 000 asiakasta on valinnut 2011 esitellyn sähkömoottorisen Kangoon, ja viime vuonna automalli valittiin sisarmallinsa Mercedes-Benz Citanin kanssa vuoden pakettiautoksi (International Van of the Year 2021). Taustat ovat siis kunnossa ja laatu havaittu.

Kamera tarjoaa ajettaessa taustapeiliin näkymän auton takaa.

Dacian tapaan puhelimelle löytyy valmiiksi teline.

Nyt uuden sähkö-Kangoon myynti alkaa Suomessa lyhyellä korilla. Talven koitettua maahan saapuu myös 42 senttiä pidempi koriversio.

Ajoakun energiasisältö on 45 kilowattituntia, mikä tarjoaa autoluokassa mainion 285 kilometrin toimintamatkan ja kaupunkiajossa nuukaillen jopa lähes 400 kilometriä.

Ohjaamo on henkilöautomainen. Easy Link -multimediajärjestelmä kosketusnäytöllä on kahdeksantuumainen.

Suomeen tuotavissa autoissa on vakiona 22 kilowatin tehoinen DC-lataus. Pikalatausmahdollisuuden (80 kW) saa 990 euron lisähintaan, mikä mahdollistaa latauksen 80 prosentin varaukseen parhaimmillaan 37 minuutissa.

Yksi arkea helpottavista lisävarusteista on 500 euron arvoinen, lyhyeen koriin saatavissa oleva ”sesame-ovi”, jolloin kylkeen avautuu lähes puolitoista metriä leveä oviaukko ilman kiinteää B-pilaria. Lastausta edistää se, että etuovi aukeaa 90 asteen kulmaan.

Kangoo-mallin saa myös ilman kiinteää B-pilaria, jolloin lastaus ja sen purkaminen helpottuvat.

Jarrullinen 1 500 kilon vetomassa saanee monet nyökyttelemään hyväksyvästi.

Uuden Renault Kangoo E-Techin hinnat alkavat 43 290 eurosta. Myyntimallisto koostuu ennakkotilausvaiheessa kahdesta varustetasosta.

Vaihdekeppi on mallia perinteinen ja tukeva sekä joidenkin muidenkin Renault-mallien tapaan hiukan lonksuva.

