Tulevaisuuden matkailuauto on jo tässä! Liikkuva koti voi olla näinkin upea

Hymer aloitti tulevaisuuden matkailuauton valmistuksen kolme vuotta etuajassa

Hymerin uusi ”äijäauto” on järeä neliveto, jolla pärjää hiukan heikommissakin leiriytymismaastoissa.

Matkailuajoneuvovalmistaja Hymerin vuonna 2019 esittelemän tulevaisuuden vapaa-ajanajoneuvon piti olla todellisuutta vasta vuonna 2025, mutta konseptimalli tulee tuotantoon jo nyt.

Saksalainen Hymer esitteli loppukesällä 2019 Düsseldorfin Caravan Salon -näyttelyssä VisionVenture-konseptiauton. Tänä vuonna Euroopan suurin matkailuajoneuvoalan katselmus on avoinna yleisölle Saksan Düsseldorfissa 27.8.–4.9. ja näyttelyn todennäköisesti katsotuin ajoneuvo on tulevaisuuden vapaa-ajanajoneuvon tuotantoversio Hymer Venture S.

Mercedes-Benz Sprinter -alustainen nelivetoinen VentureVision-konseptiauto herätti kolme vuotta sitten huomiota korkealla maavaralla ja tummanvihreällä värimaailmallaan. Teknologiayritys BASF:n toteuttama tumma maalipinta sääteli ajoneuvon lämpötilaa vähintäänkin yhtä hyvin kuin perinteinen valkoinen ulkoväri. Konseptiautossa oli myös 3D-tulostustekniikalla valmistettuja osia.

Vuonna 2019 esitellyssä VisionVenture-tutkielmamallissa konepelti ja tuulilasi olivat samassa viistossa linjassa, mutta tämä ratkaisu ei siirtynyt tuotantoon.

Nostokaton noin seitsemän senttiä paksut hunajakennorakenteiset ulkoseinät täyttyivät minuutissa lämmitetyllä tai jäähdytetyllä ilmalla, ja niillä oli erittäin hyvät eristysarvot. Katolle oli asennettu aurinkosähköjärjestelmä, joka lisäsi ajoneuvon omavaraisuutta.

Muutaman viime vuoden aikana suosiotaan kasvattaneisiin nostokattoisiin retkeilyautoihin verrattuna VisionVenturen nostokaton aukko oli taaksepäin. Kahteen osaan jaetun takaluukun alaosa toimi puolestaan aurinkoterassina.

Visiosta tuotantoon

Kiilamaisella kaulalla varustettu VisionVenture herätti niin suurta kiinnostusta, että Hymer julkisti prototyypin tuotantoversion keskiviikkona järjestetyssä striimatussa mediatapahtumassa.

Takaluukun alaosa toimii terassina, jonka kantavuus on peräti 350 kiloa.

Tuotantomallin nimestä on poistunut sana Vision, ja uusi Hymer-malli kulkee nimellä Venture S – S on Hymerillä Mercedes-Benziin viittaava kirjain. Ja kuten varsin usein tapahtuu prototyyppivaiheen jälkeen, moni asia on muuttunut ainakin hiukan.

Selvin muutos VisionVenturen ja Venture S:n välillä on keulan ulkonäkö, sillä tuotantomallissa on normaali Mercedes-Benz Sprinterin ohjaamo – toki järeyttä lisäävillä muoviosilla höystettynä. Muilta osin konsepti- ja tuotantomallit ovat ulkoisesti varsin yhteneväisiä. Venture S:n ulkonäössä on yhtäläisyyksiä Hymerin ML-T 570 CrossOver -mallin kanssa.

Myös tuotantomallissa on paineilmatoiminen nostokatto, joka nousee noin kolmessa minuutissa. Patjan joustavuutta on mahdollista säätää Hymerin sovelluksella. Kattovuoteelta avautuu näkymä taaksepäin. Vuoteelle noustaan kiinteitä portaita pitkin. Portaissa on sekä yövalot että säilytystilaa.

Kattovuoteelle noustaan portaita pitkin. Sisätilojen värimaailma on harmaasävyinen.

Lähinnä kahden hengen matkailuun suunnitellun Venture S:n takaluukku avautuu ylös- ja alaspäin, joten pitkittäisillä sohvilla ja pöydällä varustetusta olohuoneesta tai takaluukun muodostamalta terassilta pystyy ihailemaan maisemia. Terassille pääsee myös ulkoa tikkaiden avulla.

Van-mallin ja retkeilyauton sekoitus

Hymerin mukaan Venture S aloittaa uuden matkailuautosegmentin. Jos tai kun näin on, niin kyseessä on kapeampien puoli-integroitujen van-mallien ja pakettiautokoriin rakennettavien retkeilyautojen sekoitus.

Yhtenä mallina valmistettavan 6,46-metrisen Venture S:n korin leveys on 216 senttiä. Mallin kokonaismassa on 3 880–4 100 kiloa. Moottori on 190-hevosvoimainen (140 kW). Nelivetoisessa Venture S:ssä on karkeakuvioiset maastorenkaat. Auton ulkovärityksen kohdalla ei puhuta enää mistään maailmaa mullistavasta, mutta joka tapauksessa massiivisen näköisen auton väritys sopii luontomatkailuun.

Kun takaluukku on auki, olohuoneesta avautuvat hienot näkymät .

Keittiöllä ja vessalla varustetun Venture S:n suunnittelussa on huomioitu myös etätyömahdollisuudet, ja matkustajan istuimen takana olevaan sivuseinään integroitu työpöytä voidaan asentaa yksittäiseksi työpisteeksi kattoikkunan alla.

Venture S on rakennettu mahdollisimman omavaraiseksi, sillä sen katolla on kolme 115 watin aurinkopaneelia. Aurinkoenergian, akkujen ja invertterin avulla autossa on mahdollista elellä omavaraisesti jopa kymmenen päivää. Lämmitys tapahtuu auton omasta polttoainetankista polttoineen ottavalla diesellämmittimellä.

Venture S:n hinta on Saksassa yli 220 000 euroa ja Suomessa (reilusti) yli 230 000 euroa, vaikka matkailuautoista ei peritä Suomessa autoveroa.