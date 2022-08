Koeajo: Uusi Opel Astra ohittaa identiteettikarikot taitavasti.

Uusi Opel Astra ei ole ihan aito saksalainen auto. Ai kuinka niin? Koska se on tosiasiassa pinnan alta EMP2-perusrakenteeseen perustuva muunnos kolmannen sukupolven Peugeot 308:sta.

Tarkempi tarkastelu paljastaa, että autojen tärkeimmät mitat ovat hyvin lähellä toisiaan. Esimerkiksi akseliväli on molemmissa millilleen sama eli 2,675 metriä, ja ulkomitat ovat muutenkin samankaltaiset. Astra on vain hivenen pidempi, leveämpi ja korkeampi.

Osin ranskalainen lähtökohta ei ole huono – päinvastoin. Tuorein Peugeot 308 on jo ehtinyt haalia erilaisia tunnustuksia siinä määrin, että tuote on hyväksi havaittu. Tälle pohjalle on hyvä tehdä myös Opel.

Astran uutta farkkua odotellessa voi tutustua viisiovisen version kohtuuhintaiseen perusautoon, jonka hintalappu ei päätä huimaa. Jos pistokehybridivyörytys tuntuu ärsyttävältä eikä päivittäinen latauskaapelin kanssa eläminen tunnu omalta jutulta, voi perus-Astra olla juuri se oikea ratkaisu. Hintaeroa vastaavaan plugari-Astraan kertyy seitsemän tonnia, tosin plugarissa on myös 50 hevosvoimaa enemmän tehoa.

Kompakti viisiovinen Astra on vajaat 4,4 metriä pitkä. Vetomassat ovat 680 ja 1200 kiloa.

Mielenkiintoinen seikka on se, että uuden Astran insinööritiimin jäsenistä puolet on naisia. Pääinsinööri Mariella Voglerin mukaan uuden Astran etevyys ei silti koostu niinkään naisellisista painotuksista, vaan ennen kaikkea koko 25-henkisen tiimin kansainvälisestä otteesta, jonka jokaisen osa-alueen tavoitteet on mietitty tarkasti uudelleen. Ulkoisesti uusi Astra on visiirikeuloineen ihan omanlaisensa pähee peli.

Tavanomainen ohjaamojärjestely ja asiallinen kognitiivinen ergonomia hyvin sijoiteltujen näyttöjen ansiosta toimivat. Ohjaamosta on pyritty poistamaan kaikki turha tingeltangeli, mutta säilyttämään silti samalla toiminnallinen käytännöllisyys.

Koeajon aikana selvisi, että uuden Astran ratin taakse istuu mielellään. Erityismaininnan ansaitsee vakiovarusteena tuleva kuljettajan AGR-istuin, joka säätyy kymmeneen suuntaan. Sen antama tuki niin selälle kuin reisillekin on erinomainen.

Ohjaamo on fiksusti järjestelty. Ohjauspyörän säädöt ovat riittävät, ja kognitiivinen ergonomia otettu hyvin huomioon.

Monitoimiohjauspyörän käytettävyys on ongelmatonta.

Kojelaudassa on kaksi kymmentuumaista diginäyttöä, joista toinen toimii mittaristona. Fyysiset painikkeet näytön alapuolella ovat ilahduttavan toiminnalliset.

Hinnaston alkupäätä hallitseva 1,2-litrainen peruspata on jo monesta automallista vanha tuttu PSA:n PureTech-moottori. Hauskasti pörisevä kolmepyttyinen vie suhteellisen kevyttä Astraa ihan mukavasti eteenpäin, vaikkakaan kiihtyvyys ei paikaltaan lähdettäessä kovin kiihkeätä ole.

Moottorin luonteeseen kuuluu sitkeys ja terve vääntö. Astra kulkee tämän moottorin voimin tarvittaessa reilusti yli 200 km/h, joten jalkoihin jäämisen vaaraa ei ole. Koeajolla eniten käytimme normal- ja eco-ajotiloja, mutta Astran menohaluja kutiteltiin myös sport-tilassa. Kulutukseksi muodostui keskimäärin 5,7 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 48 km/h. Ihan hyvä tulos.

Uusi Astra on perusversionakin yksinkertaisesti hyvä ajettavuudeltaan. Ohjaustuntuma on kompaktille perusautolle suorastaan miellyttävä. Voimalla ei mässäillä, mutta 1,2-litrainen pikkupata on luonteeltaan nöyrä, ja automaattikin toimii hienosti. Näillä eväin pienten perheiden on varmasti helppo samastua mutkattomaan Astra-maailmaan. Opel etenee useimmiten kokonaisuustaloudellisuus edellä, mikä kiinnostaa monia.

