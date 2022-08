Japanilaisen Hino Motorsin laajenevasta skandaalista moottoritietojen väärentämiseen liittyen on tullut päänsärky emoyhtiö Toyotalle.

Ongelmat iskevät Toyotaan muutenkin vaikeana vuotena, kun ajoneuvojen tuotanto on pudonnut alkuperäisestä suunnitelmasta ​​maailmanlaajuinen puolijohdepulan ja toimitusketjun häiriöiden sekä Kiinan Covid-19-sulkujen vuoksi.

Nyt Toyotan kuorma-auto- ja linja-autoyksikkö Hino on joutunut ikävään valoon. Hino ilmoitti maanantaina keskeyttävänsä pienten kuorma-autojensa toimitukset sen jälkeen, kun liikenneministeriön tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikkiaan noin 76 000 vuoden 2019 jälkeen myytyä pientä kuorma-autoa on laskettu markkinoille ilman kaikkia vaadittavia moottoritestejä.

Pieniä kuorma-autoja ei kuitenkaan vedetä pois, koska ne eivät riko päästönormeja, Hino ilmoitti, mutta yritys on nyt lähes kokonaan pysäyttänyt myynnin kotimarkkinoilla.

Noin 19 000 Toyotan Dyna- ja Toyoace-kuorma-autoista käyttää Hino-moottoria, ja ne myös kärsivät tilanteesta, Toyota sanoi.

Maanantain paljastus oli tuorein merkki skandaalin paisumisesta sen jälkeen, kun Hino ilmoitti maaliskuussa ensimmäisen kerran suuriin kuorma-autoihin liittyvistä tietojen väärentämisistä.

Lue lisää: Japanilaisen auton­valmistajan moottorit tutkinnan kohteina – vilunkipeliä epäillään

Sittemmin Hino on kertonut väärentäneensä tietoja joistakin moottoreista aina vuodesta 2003 alkaen – ainakin kymmenen vuotta aikaisemmin kuin alun perin ilmoitettiin. Kaiken kaikkiaan kyse on noin 64 0000 ajoneuvosta, mikä on yli viisi kertaa alun perin paljastettua lukua enemmän.

Hinosta tuli Toyotan tytäryhtiö vuonna 2001. Toyota omistaa Hinosta 50,1 prosenttia. Jotkut analyytikot kyseenalaistavat, olisiko emoyhtiön pitänyt tehdä enemmän valvoakseen yrityskulttuuria pienemmässä yrityksessä.

– Toyotan vastuu on suuri, sanoi Tokai Tokyo -tutkimusinstituuten vanhempi analyytikko Seiji Sugiura ja lisäsi, että Toyotalla on vastuu Hinon yrityskulttuurista.

Lue lisää: Kuluttajajärjestö nosti kanteen Mercedes-Benzin valmistajaa vastaan