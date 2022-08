Ensitutustuminen: Kompaktimpi kuin Corolla-farmari ja korkeutensa ansiosta tilava. Luultavimmin Toyotan uusi Corolla Cross osuu suoraan suomalaisten makuhermoon.

Pasadena, Yhdysvallat

Vanhassa saippuamainoksessa luvattiin, että vielä on tilaa yhdelle. Samalla filosofialla Toyota täydentää jo ennestään laajaa mallistoaan katumaasturien rintamalla. Vuosi sitten Toyota Yaris sai rinnalleen jämerämmän Yaris Crossin ja nyt sama liike tehdään pykälää ylempänä Corolla-perheessä.

Uutuuden sijoittaminen nykyisten mallien joukkoon on vähän vaikeampaa kuin Yaris-mallin kanssa, sillä Toyotalla ovat jo myynnissä C-HR ja Corolla Touring Sports. Eikä RAV4-katumaasturi ole kuin hivenen uutta Corolla Crossia kookkaampi. Siitä huolimatta uutuudelle voi povata menestystä, sillä siinä on monta asiaa kohdallaan.

Akseliväliä on 2,64 metriä eli se on sama kuin C-HR:ssä ja viisiovisessa Corollassa. Eroa RAV4:ään on viisi ja farmari-Corollaan kuusi senttiä jälkimmäisten eduksi. Vähän lyhyempi akseliväli ei haittaa sisätiloissa, sillä farmari-Corollaan verrattuna 16 senttiä suurempi korkeus luo väljyyttä.

Takaviistosta katsottuna Corolla Cross on jämäkän, mutta samalla vähän persoonattoman näköinen.

Ajossa lyhyempi akseliväli luo näppärän ajotunnelman, kun suuntavakavuus on kuitenkin samanaikaisesti kohdallaan. Pysäköidessä puolestaan 19 senttiä (Corolla Touring Sportsiin verrattuna) lyhentynyt kori auttaa löytämään sopivan paikan.

Tilat ovat Corolla Crossin parasta antia, sillä edessä kaikki on kerrassaan mainiosti. Autoon on helppo astua, hyvä ajoasento löytyy vaivattomasti, eikä hallintalaitteiden sijoittelussa ole moittimista. Ainoastaan istuimen sivuttaistuki on nopeassa kaarreajossa vähän vaillinainen.

Takapenkille kookaskin matkustaja mahtuu pitkän ajajan taakse, sillä Corolla Crossissa istutaan ryhdikkäästi pystyssä. Tunnelma on tilojen suhteen paljon parempi kuin C-HR:ssä tai Corolla Hatchbackissa. Kun katto on korkealla, ei pääntila lopu kesken edes kattoluukulla varustetussa versiossa. Tavaratila on kuution muotoinen ja sitä on kohtuullisen paljon.

Kaikki on mukavasti kohdallaan ja Suomessa suurempi kosketusnäyttö sekä digitaalinen mittaristo tekevät ohjaamosta teknisemmän.

Vuosikymmen sitten Toyotan pääjohtaja Aikido Toyoda lupasi, ettei yhtiö enää valmista ”harmaita” autoja. Siis malleja, jotka eivät herätä tunteita. Uusi Corolla Cross on etenkin Yhdysvalloissa myytävänä versiona poikkeus sääntöön. Onneksi Atlantin tällä puolen etu- ja takavalot pelastavat paljon tuomalla ulkonäköön ryhdikkyyttä ja tyyliä.

Äskeinen pätee myös matkustamoon, missä on helppo todeta materiaalien ja varusteiden vaikutus kokonaisuuteen. Yhdysvalloissa Corolla Crossissa on perinteinen analoginen mittaristo ja kosketusnäyttö on pienempi kuin Euroopassa myytävissä. Kojelauta on niiden takia aika vaatimattoman näköinen, vaikkei toiminnoissa ole mitään moitittavaa. Lisäksi kovamuovin määrä on Atlantin toisella puolella myytävässä versiossa turhan suuri.

IS arvioi erikseen Eurooppaan tuotavan Corolla Crossin, kunhan lokakuussa päästään sen ohjauspyörän taakse. Silloin saadaan ensituntuma myös Toyotan viidennen sukupolven hybriditekniikasta 2,0-litraisen moottorin tukemana.

Edessä istuvilla on reippaasti tilaa ja oikea ajoasento löytyy oitis portaallisesta selkänojan kallistuksesta huolimatta.

Takapenkillä istutaan ryhdikkäästi varsin pystyssä, minkä ansiosta jalkatilat riittävät hyvin.

Euroopassa Corolla Cross myydään ainakin aluksi vain tehokkaammalla 2,0-litraisella hybridillä varustettuna, ja asiakkaan valittavaksi jää, haluaako omansa etu- vai nelivetoisena. Jälkimmäisessä on takana 30,6 kilowatin tehoinen erillinen sähkömoottori.

Yhdysvalloissa kaupunkiajossa hieman täristänyt jousitus ei nostanut tunnelmaa, mutta arvio mukavuudestakin päivitetään Eurooppa-versiolla.

Nopeuden kohotessa jousitus alkoi toimia moitteettomasti. Suuntavakaus ja hiljaisuus nostivat auton pisteitä merkittävästi. Melutasoon pitää kuitenkin suhtautua varauksella, sillä Euroopassa renkaat ja alusta ovat erilaiset. Lisäksi Suomessa teiden kunto on tunnetusti vaikuttaa meluun ja ajomuvauuteen.

Joka tapauksessa kilometrien myötä Corolla Cross alkoi tuntua varsin miellyttävältä tuttavuudelta. Toyota on jälleen kerran luonut automallin, joka sopii mainiosti paikasta toiseen siirtymiseen, eikä Corolla Crossin varmaan ole tarkoituskaan herättää mitään suuria tunteita.

Lue lisää: Suomen suosituin automalli paranee – turboa ei tule, mutta pistoke saattaa jo siintää horisontissa

Keskikokoisen Toyota-katumaasturin ostajalla on tällä hetkellä mainio tilanne, sillä hän voi valita mieleisen auton neljästä vaihtoehdosta, eikä hinnassakaan ole mainittavaa eroa. Ennakkomyynnissä olevan Corolla Crossin hinnat lähtevät 38 988 eurosta. Reilun tuhannen euron säteellä ovat niin pienempi C-HR, hivenen katumaasturimainen Corolla Touring Sports TREK, sekä vähän kookkaampi automaattivaihteinen bensiinimoottorinen RAV4.

Lue lisää: Listaykkönen sai lisää tehoa – uudistunut Toyota Corolla IS:n ensitestissä

Tavaratila on hyvin selkeän muotoinen, joskin sen käyttöä vähän haittaa koria jäykistävä korkea kynnys.

Vuodenvaihteessa Suomeen saapuvan uuden Toyota Corolla Crossin puolesta puhuu sen kokonaisvaltainen vaivattomuus. Autoon kulku, sen lastaus ja sillä ajaminen sujuvat kaikki ikään kuin huomaamatta. Eikä kovin valtavasta naapurikateudestakaan ole tämän auton kohdalla pelkoa.

Lue lisää: Koeajossa Toyota, jonka valmistuksen kanssa Toyotalla ei ole mitään tekemistä