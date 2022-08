Volkswagen lopettaa bensa- ja dieselautojen myynnin Norjassa

Norjassa ei enää myydä polttomoottorilla varustettuja Volkswagen-malleja tammikuun ensimmäisen päivän jälkeen 2024.

Volkswagenin norjalaisen maahantuojan Harald A. Møllerin johtaja Ulf Tore Hekneby vahvisti, että Volkswagen siirtyy pelkästään täyssähköautojen kauppaan jo kaksi vuotta ennen viranomaisten tavoitetta, jonka mukaan Norjan uusien autojen myynti koostuu sataprosenttisesti päästöttömistä ajoneuvoista vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kyseessä on vahva signaali, sillä Volkswagen on menestynyt hyvin kautta linjan Norjan autokaupassa. Tänä vuonna Volkswagenin 8 500 rekisteröidystä henkilöautosta hieman yli 6 900 on täyssähköisiä, Tek.no-sivusto kertoo.

Hekneby haluaa viranomaisten, järjestöjen ja muun autoalan edistävän tavoitetta, että vähintään puolet autokannasta on päästöttömiä. Esteenä kummittelee viranomaisten päätös, jonka mukaan sähköautoille tulee arvonlisävero ensi vuoden tammikuusta lähtien.

Muita norjalaismaahantuojan vastuulla olevia VAG-konsernin merkkejä ovat Audi, Skoda ja Cupra. Ruotsalaisen Alltomelbil-sivuston mukaan ei ole selvää, koskeeko maahantuojan päätös myös näitä merkkejä.

Viime vuonna Norjassa myydyistä uusista autoista 64,5 prosenttia oli täyssähköisiä. Tänä vuonna tämän luvun ennustetaan nousevan yli 80 prosenttiin.