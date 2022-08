Onko käytetty katumaasturi ostoslistalla? 10 vuotta vanha Dacia Duster on yhä soiva peli – tarkista kuitenkin neljä asiaa

Käytetty auto: Dacia Duster tuli, näki ja valloitti monien sydämet reilut kymmenen vuotta sitten. IS arvioi, millainen auto yli satatuhatta kilometriä niellyt Duster on nyt.

Dusterin huoltaminen merkkihuollossa on kohtuuhintaista. Auton huoltoväli on yleinen 20 000 km tai vuosi. Perushuollot ovat siedettävällä tasolla, mutta viiden vuoden tai 100 000 km välein tehtävä jakohihnan vaihtohuolto, kaikkine osineen tosin, tulee jo maksamaan tuntuvammin.

Ensimmäisen sukupolven (2010 – 2013) käytetyt Dusterit maksavat nykyisin tyypillisesti 6 000–10 000 euroa. Mitä tällä rahalla sopii odottaa saavansa?

Dusterin käyttäjät ovat kohtuullisen tyytyväisiä ajokkiinsa, ja merkkiuskollisuus on huipputasoa Dacian valinneilla.

– Ennakkoluulot karisivat jo koeajolla. Auto ei natissut pakkasella, eivätkä säätönupit jääneetkään käteen, vaikka auto onkin valmistettu Romaniassa, luonnehtii pohjalainen mies autoa.

Kanta-Hämäläinen naisautoilija on samoilla linjoilla:

– Sisätiloissa muovinen fiilis, mutta täysin kelvollinen tarkoitukseensa. Takakontti on tilava, lisätilaa saa kippaamalla takapenkit nurin, jos apparin paikalle ei ketään ole tulossa niin autoon mahtuu Ikean kirjahyllypaketit kivuitta. Maasto-ominaisuudet ovat hyvät, neliveto oikeasti toimii, eikä kertaakaan ole metsään jättänyt.

” Dacia Duster 4wd 1.5 dCi 109hv 6MT Laureate vm. 2012, ajettu 107 000 km, hintapyyntö noin 9 000 euroa

Dacia Dusterin mallihistoria on vielä tuoreessa muistissa. Duster tuli markkinoille maaliskuussa 2010, kun se ensiesiteltiin virallisesti Geneven autonäyttelyssä. Auto perustui Dacian B0-pohjarakenteeseen, samaan, jolle aiemmat uutuudet Logan ja Sandero oli muotoiltu. Mutta nyt tarjottiin jotain sellaista, mitä ei ollut vähään aikaan Euroopan markkinoilla suuressa mittakaavassa saatavilla: edullinen perusauto ilman turhia kikkailuja. Siis vähemmän humpuukia ja enemmän perusautoa – ja resepti puri.

Dusterin lähes spartalainen lähestymistapa kiinnosti asiakkaita, joille auto oli lähinnä väline liikkumiseen paikasta toiseen. Suomessa nelivetoisten mallien houkuttava hankintahinta ja täkäläisille sora- sekä mökkiteille soveltuvuus nostivat omalta osaltaan Dusterin kiinnostavuutta. Kompakti ja konstailematon kevytmaasturi purjehti nopeasti kiihtyvän mukamaasturibuumin aallonharjalle, kun Dusteria alettiin valmistaa ympäri maailmaa niin Romaniassa, Brasiliassa, Venäjällä kuin Intiassakin.

Dusterissa istutaan korkealla, joten näkyvyys eteen on hyvä. Korin muodot ovat sellaiset, että sisällä vallitsee avara tunnelma. Istuinten ja ohjauspyörän säädöt jättävät hieman toivomisen varaa.

Eikä hittivainu pettänyt. Myyntimenestys oli merkittävää: jo vuonna 2013 Duster oli maailman kolmanneksi myydyin katumaasturi. Dusterin tapauksessa nelivetoversion maastokyvykkyys on tosin jo astetta vakavampaa eikä pelkkää imagonostatusta.

Vauhtia Dusterille ovat antaneet aluksi Renault’n 1,5-litrainen diesel (110 hevosvoiman dCi) sekä desiä suurempi bensiinimoottori, 1,6-litrainen 16V (105 hevosvoimaa). Näistä dieselin sai lanseerausvaiheessa myös etuvetoisena, mutta luonteeltaan Duster on ehdottomasti aito maasturi, ja suuri osa Suomeen tuoduista yksilöistä onkin nimen omaa nelivetoisia.

Duster menee eikä meinaa maastossa. Maavaraa 21 senttiä, ja lähestymis- sekä poistumiskulmat riittävät jyrkkienkin mäkien kanssa: 30/36 astetta eivät häpeä nimekkäidenkään maastureiden seurassa.

Vaihteisto oli aluksi kuusiportainen manuaali. Vuonna 2011 esiteltiin bensiinimoottorista HI-Flex –versio (105 hv), jonka yhteydessä vaihteisto oli viisiportainen manuaali ja auto etuvetoinen. Tämä versio oli tuolloin mallisarjan edullisin vaihtoehto.

Syyskuussa 2013 Dusterista esiteltiin facelift, jossa alkuperäistä, osin askeettistakin ulkomuotoa ja sisustusta tuoreutettiin. Lisäksi Duster sai ensimmäisen turboahdetun, 1,2-litraisen bensiinimoottorinsa.

Dacia Duster 2010–2013 – tarkista nämä seikat

Duster ei loista suomalaisissa katsastusvikatilastoissa. Vuoden 2014 katsastusvikaraportin mukaan 2011 käyttöönotetut Dusterit sijoittuivat sijalle 83 kaikkiaan 94 mallin joukossa.

Mikä Dusterin tulosta heikentää? Vastaus ei ole yksiselitteinen, vaan heikohko tulos kertoo uuden auton pienistä, mutta lukuisista murheista. Suurin osa niistä liittyy alustan ns. normaaliin kulumiseen, mutta listalla on myös muita Dusterin heikkoja kohtia.

A) Voimalinja

Dusterin voimanlähteet ovat Renault’n perimää ja nykyisin osin jopa Mercedes-Benzistä tuttuja. Daciassa ne eivät ole kaikkein uusimmissa kuoseissaan, mikä voi erottua hienoisena käynnin karkeutena. Kääntöpuolella vaikuttaa koetellun tekniikan mukanaan tuoma luotettavuus ja nyttemmin lastentautien poissaolo. 1,5-litrainen dCi-diesel on Dustereissa ehdottomasti suositumpi, ja suhteellisen ongelmaton.

Moottorin turboahtimet ovat tiettävästi ajoittain pettäneet, mutta moottorin valmistusmääriin nähden ongelma on pieni. Bensiinimoottoreiden kannentiivisteet pettivät aiemmassa 8V-versiossa ajoittain, mutta uudemmassa 16V-versiossa tästä viasta on päästy jo eroon. Polttonestesuuttimet ja moottorinohjaus saattavat pettää ajan kuluessa. Bensiinimoottorien käynti voi olla karkeaa ja nykivää, koska niissä esiintyy vikoja sytytystulpissa ja moottoriohjausjärjestelmässä.

Kuusiportainen manuaalivaihteisto on varhaisissa vuosimalleissa osoittautunut vikaherkäksi, mutta tässä vaiheessa elämää ongelmatapaukset lienevät jo mennyttä elämää. Manuaalivaihteiston toiminta on syytä joka tapauksessa tarkistaa koeajolla, samoin moottorin ja vaihteiston mahdolliset öljyvuodot.

Ennen koeajoa kannattaa kurkistaa auton alle, ja arvioida erityisesti pakoputkiston takaosaston kunto, sillä se on herkkä ruostumaan. Takaosan putkisto on jo saatettu vaihtaa kerran – ja onneksi korvausosat ovat tarvittaessa edullisia.

B) Ruoste

Dusterin ruostesuojauksessa on tehtaalla säästetty, kuten tilanne nykyisin hyvin monen automallin kohdalla valitettavasti on. Maastoautossa alustan suojaamattomuus on kuitenkin erityisen merkittävässä roolissa, onhan auto todennäköisesti tavanomaista kovemmassa käytössä, ja alttiina esimerkiksi sorateiden kivisuihkuille. Jotkut asiakkaat ovatkin suojanneet autonsa jo uutena, toiset eivät.

Dusterin ulkopuoliseen tarkistukseen kannattaa uhrata tovi. Auto on saattanut viettää erityisen raskasta elämää maastossa, joten ei olisi ihme, jos siinä olisi jo nähtävissä joitakin kulumisen merkkejä. Lisäksi Dusterin maalipinnassa tiedetään olleen joissakin tuotantoerissä jo tehtaalta lähtiessä huomauttamista. Tarkista myös tuulilasin kuluneisuus, sillä sekin on Suomessa käytännössä kulutustavaraa.

C) Eturipustus

Yksikään auto ei ole immuuni osien kulumiselle. Dusterissa on syytä tarkistaa erityisesti vetonivelten suojakumien kunto niin edessä kuin takanakin, yhdystukivarsien välyksellisyys sekä tavanomainen jarrujen kuluneisuus. Jos etuakselistolta löytyy huomautettavaa, ei hätä kuitenkaan ole kovin suuri, sillä uudet kulutusosat ovat edullisia ja vaihtotyöt pääsääntöisesti suoraviivaisia.

D) Sisätilat

Tarkista, että ennen käynnistystä kaikki asiaan kuuluvat varoitusvalot syttyvät kun sytytysvirta käännetään päälle. Dusterin mittaristossa saattaa esiintyä vikoja, ja polttoainemittarin näytön tiedetään pettävän useammin kuin silloin tällöin.

Dusterin istuinrungolla on taipumus alkaa joustaa ja antaa periksi iän myötä. Tarkista natiseeko istuin säädettäessä poikkeuksellisella tavalla. Jos näin on, pyydä myyjää korjaamaan vika ennen kaupantekoa, tai vaadi hinnanalennusta.

Varaosien suhteen käytetyn Dacian omistajalle ei ole luvassa erityisen harmaita hiuksia. Tavallisten huolto- ja kulutusosien hinnoittelu näyttäisi noudattelevan koko auton ideologista suuntausta, eli edullista hankintaa ja ylläpitoa.

Käytännössä kaikkia yleisiä kulutusosia esimerkiksi jarruihin, alustaan sekä eri moottoreihin on saatavana tarvikeosina. Hinnat ovat pääsääntöisesti suorastaan hymyilyttävän halpoja. Dusteriin on saatavilla myös tuning-osia, esimerkiksi muodikkaita ajovaloumpioita varsin kohtuulliseen hintaan. Dusterin omistajat ovat kiinnostuneita autostaan ja jopa ylpeitä.

Kun Duster tuli Suomen markkinoille vuonna 2010, oli se Dacian ensimmäinen malli, johon ESC- ja ASR-järjestelmät olivat saatavina valinnaisvarusteina noin 400 eurolla, mutta vain dieselmalleihin. Nykyisin ajovakaudenhallinta- ja luistonestojärjestelmät koetaan itsestäänselvyyksiksi. Myöhemmin ko. varusteet sisältyivät jo korkeampaan Laureate-varustetasoon. Koska eri versioiden hankintahinnan erot ovat olleet jo uutena pienet, ovat ne nyt jo käytännössä lähes sulaneet olemattomiin.

Niinpä ohje fiksuimman version valinnan suhteen on selkeä: Duster kannattaa ehdottomasti hankkia nelivetoisena ja korkeampana Laureate-varusteisena. Diesel sopii tähän autoon paremmin kuin bensiiniversio, varsinkin jos luvassa on maastoajoa. Dusterin tapauksessa tietty askeettisuus on osa auton brändiä.

Lausahdus Less is more sopii Dusteriin.

Dusterissa on Nissan-Renault -allianssin kolmitoiminen nelivetojärjestelmä: vedon voi lukita joko neljälle tai kahdelle pyörälle. Automaattiasennossa veto jakautuu automaattisesti akseleiden välillä. Voiman jaosta huolehtii Nissanin suunnittelema elektromagneettinen kytkin. Kuvassa esiintyvää Dusteria ei koske jutussa mainittu hintapyyntö.

Tekniikka Dacia Duster 4wd 1.5 dCi 109hv 6MT Laureate Moottori R4, 1 461 cm³ 81 kW (109 hv)/4000 r/min 240 Nm/1 750 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 12,5 s Huippunopeus 168 km/h Kulutus 5,6 l/100 km, diesel CO2-päästöt 145 g/km Voimansiirto M6, neliveto Mitat p 4 315, l 1822, k 1 695 mm, akseliväli 2 673 mm, omamassa 1 389 kg, tavaratila 443 - 1 604 l, tankki 50 l Hinta uutena 22 714 euroa

