IS koeajoi kiinalaisen Maxus Euniq 6 Grand SUV:in – näin pitkälle kertalatauksella pääsi

Koeajo: Maxus Euniq 6 Grand -katumaasturissa on tilaa niin matkustajille kuin tavaroillekin.

Suomessa viime vuodesta alkaen myynnissä olleen kiinalaisen Maxuksen uuden SUV-mallin komealta kalskahtavalle Grand-sanalle löytyy katetta, kun avaa 4,74-metrisen Euniq 6:n takaovet ja takaluukun.

Sähköautojen yleisestä linjasta poiketen ajoakun olemassaoloa ei huomaa ainakaan tavaratilaa tutkimalla. Konttiin pääsyä helpottaa tieto, että sähköisen luukun avauskytkin on poikkeuksellisessa paikassa eli takalasinpyyhkimen rungossa. Luukku saisi nousta hiukan korkeammalle.

Hiukan puskurin alapuolella olevan tavaratilan pohjalevyn alta paljastuu todella iso, noin 200 litran alakerta ja metallikehikko, joka osaltaan kannattelee pohjalevyä. Tämän tilan alla on vielä vararenkaan verran tilaa. Maxus ilmoittaa tavaratilan tilavuudeksi 754 litraa, mutta laajennetun tilan tilavuutta ei kerrota.

SUV-mallin takaluukun tekstilogo kertoo, että Maxus kuuluu kiinalaiseen SAIC Motor -konserniin. Vetomassa on vaatimattomat 400 kiloa.

Reilusti avautuvat isot takaovet ja tavaratilan rakenne kielivät siitä, että Euniq 6 perustuu Maxuksen polttomoottoriseen D60-malliin, jonka saa ainakin kotimarkkinoilla myös seitsemänpaikkaisena.

Pystyssä olevan kosketusnäytön alla on ilmastoinnin painikkeet. Lisää kytkimiä on ajosuunnanvalitsimen ympärillä.

Takaistuimelle on helppo istuutua. Turhan matalalla penkillä pitäisi istua polvet pystyssä, jos pituustila ei mahdollistaisi jalkojen oikaisua. Kengät mahtuvat edessä olevan penkin alle, ja myös keskipaikalla on riittävästi polvitilaa. Kaikki pääntuet säätyvät riittävästi. Vaikka tila sen sallisi, niin istuimen muotoilun vuoksi takaistuin ei ole miellyttävä kolmelle aikuismatkustajalle.

Digitaalimittaristo on selkeä. Erilaista informaatiota löytyy kohtuullisesti.

Etupenkeissä on mukavasti sivuttaistukea, mutta aavistuksen lyhyet istuinosat. Ajoasennon hakua helpotetaan sähkösäädöillä, mutta ratti säätyy vain korkeussuunnassa. Istuimet on verhoiltu ilmeisesti aidolla nahalla – tästä ei maahantuojallakaan ole täyttä varmuutta.

Istuimissa on sivuttaistukea ja riittävästi säätyvät pääntuet. Ratissa on vain korkeussäätö.

Takana on reilusti jalkatilaa, joten penkin mataluus ei häiritse. Nojassa on kaltevuussäätö, mutta kyynärnojan takana ei ole suksiluukkua.

Varustelu on varsin hyvä, mutta siinä on samoja heikkouksia kuin muissa Suomessa myytävissä Maxus-malleissa. Näyttävän näköisen multimediajärjestelmän FM-radiossa ei ole RDS-tekniikkaa, eli se ei näytä kuunneltavan kanavan tietoja, eikä etsi automaattisesti saman kanavan vahvinta taajuutta.

Erilaisia ajoavustimia on kiitettävästi, mutta tekniikan vajavaisuus ilmenee adaptiivisen vakionopeudensäätimen toiminnassa – joka tosin vaikutti toimivan aavistuksen sivistyneemmin kuin Euniq 5 -tila-autossa. Pelkästään kameraan perustuva nopeudensäädin ei erota edessä olevan kohteen liikkumissuuntaa, joten Maxus jarruttaa voimakkaasti, kun ohittaja siirtyy liian lähelle auton eteen.

Takaikkunan alla oleva tarra kertoo, että sähkötoimisen takaluukun avausnappi on pyyhkimen rungossa.

Ajaminen on helppoa. Auton pyörittelyä helpottaa fiksusti toimiva kamerajärjestelmä. Ajosuunnanvalitsin on keskikonsolissa sijaitseva tukeva kahva. Jarrutusenergian talteenotolle on kolme tasoa, mutta yhden polkimen ajoa Maxus ei mahdollista.

Ajettavuuden suhteen Euniq 6 ei synnytä huimia väristyksiä hyvässä eikä pahassa. Meno on suuntavakaata, mutta aavistuksen tuuliherkkää. Ohjauksen luonteeseen tottuu, samoin jousituksen kovuuteen.

Etuvetoisessa SUV-mallissa on sama voimansiirto kuin Euniq 5 -tila-autossa, eli 177-hevosvoimainen sähkömoottori ja nettokapasiteetiltaan 70 kilowattitunnin ajoakku. Hitaalla yksivaihelatauksella akku täyttyy noin kymmenessä tunnissa. Pikalatauksen kerrotaan hoituvan 60 kW:lla kolmestakymmenestä 80 prosenttiin 35 minuutissa.

Tavaratilan pohjalevy on rautakehikon varassa. Rakenne kielii seitsemänpaikkaisen version olemassaolosta. Pressumaiselle tavaratilan katteelle ei ole varastointipaikkaa.

Ajoakussa on nestekierto, joka mahdollistaa akun lämmittämisen ja jäähdyttämisen ladattaessa ja ajettaessa, mutta ei akun esilämmittämistä latausta varten. Sisätilojen esilämmityksen/jäähdytyksen saa ajastettua kymmeneksi minuutiksi, mutta latauksen ja ilmastoinnin etäkäyttöä ei ole.

Euniq 6:n normin mukaiset toimintamatkat ovat 354 ja 400 kilometriä (yhdistetty ja kaupunki). Koeajon aikana auto ”lupasi” täyslatausten jälkeen lähes 390 km:n ajomatkoja. 10–20 asteen lämpötiloissa kulutus oli 20–25 kWh/100 km.

Latauspiuha kiinnitetään etulokasuojan yläpuolelle.

Koeajon perusteella voi todeta, että Euniq 6:n normiarvot lyövät hyvin yksiin todellisuuden kanssa.

Kesäisissä olosuhteissa autolla pääsee kertalatauksella helposti yli 300 kilometriä.

Euniq 6:n hinta nousi kesällä yli sähköautoille myönnettävän valtion 50 000 euron hankintatukirajan, mutta eipä ole noita tukieurojakaan enää jäljellä.

