Koeajo: Alfa Romeo Tonale lupaa merkille hyvää, mutta parannettavaakin vielä on.

Kompakti Tonale kilpailee kivenkovassa pikku-SUV:ien sarjassa, mutta Alfa Romeo on usein onnistunut löytämään omat, korostetun merkkiuskolliset asiakkaansa.

Alfa Romeo on tunnetta täynnä pursuava perinteikäs italomerkki, joka on viime vuosina ajautunut ahtaalle sähköistymisen haukatessa yhä enemmän jalansijaa Euroopan automarkkinoilla.

Sähköistyminen on Alfalla jäänyt paitsioon, ja jotakin Alfan hitaudesta kertoo se, että Suomeen saapuva Tonale on sen ensimmäinen täysin uusi malli kuuteen vuoteen. Muutenkin koko Alfa-mallisto on näivettynyt hyvin kapeaksi, koska merkin soihtua ovat kantaneet vain Giulia-sedan sekä Stelvio-SUV.

Nyt kaksikon tueksi saapuu vihdoin Tonale, joka on Stelviota pienempi ns. C-segmentin kompakti SUV. Tonaleen saadaan vihdoin sähköäkin, mutta ensi alkuun vain kevythybridinä. Tehokkaampi nelivetoinen pistokehybridi saapuu myöhemmin tänä vuonna. Tonale on korostetun tärkeä uutuus Alfa Romeolle, sillä maailmanvalloitus etenkään tärkeillä Yhdysvaltain markkinoilla ei ole viime vuosina edennyt kaupallisesti suunnitellulla tavalla. Nyt olisi onnistuttava isosti. Tonalella on siis näytön paikka.

Lähes kymmenen sekunnin kiihdytys sataseen tuntuu Alfa Romeossa pieneltä ikuisuudelta. Tonalen vetomassat ovat 700 kiloa (jarruitta) ja 1500 kiloa (jarruin).

Teknisesti Tonale on eniten sukua Jeep Compassin kanssa. Molemmat autot rakentuvat aikoinaan jo Fiatin kehittämälle SCCS-perusrakenteelle, joka julkaistiin alun perin jo vuonna 2005. Sittemmin perusrakennetta on kyllä muokattu ja nykyaikaistettu vahvastikin, mutta perustaltaan Tonale on jo koeteltua tekniikkaa.

Tonalen muotoilutiimin johdossa on ollut kreikkalaissyntyinen Alexandros Liokis. Auton muotokieli on alfamaisen erottuvaa ja omintakeisen sensuellia. Keulaa hallitsee Alfan tuttu Trilobo-muotoilu ja siihen on istutettu tuttu etumaski. Tylsä Tonale ei ole, mutta ”mukamaastureiden” mittasuhteet ovat aina haastavat auton korkeudesta johtuen. Onko tämäntyyppinen auto aito Alfa Romeo, jää jokaisen itse punnittavaksi.

Etutilat ovat kunnolliset ja istuimet kohtuullisen hyvin tukea antavat, mutta enemmänkin sivutukea voisi olla tarjolla. Ergonomisesti toimiva.

Cannocchiale-kojetaulun mittaristo on täysin digitaalinen; 12,3 tuuman näyttö on muokattavissa. Jotkin kuvakkeet ovat tosin verrattain pieniä.

Kosketusnäyttö on 10,25-tuumainen ja tablettityyppinen. Käyttöliittymä toimii asiallisesti ja peruutuskameran välittämä kuva on tarkka.

Alfa Romeo on aiemmin esimerkiksi Giulian kanssa flirttaillut premium-idean kanssa, mutta nyt siitä puhutaan ihan avoimesti. Autolle myönnettävä pitkä viiden vuoden takuu viestii, että valmistajalla riittää luottamusta Tonalea kohtaan. Mielikuvatasolla premium-statuksen saavuttaminen voi vaatia jonkin aikaa.

Tonalen käynnistyspainike on sijoitettu alfamaisesti ohjauspyörän vasempaan puolaan. Monitoimiratin käytettävyys on sujuvaa.

Vaihdevalitsin on vanha kunnon taakse vedettävä keppi. Puhelimelle on helppokäyttöinen tila keskikonsolissa. Mallia lienee otettu Teslalta.

Tonale tulee Suomeen kahden eri sähköistetyn voimalinjan voimin; kevythybridinä (130 tai 160 hevosvoimaa) sekä ladattavana hybridinä (275 hv). Kepeämpi 130-hevosvoimainen versio ei lupaa mitään kovin erityistä tämän päivän kriteerein, mikä kävikin selvästi ilmi koeajossa.

Kuljettajakeskeinen, ergonomisesti toimiva ajoasento on tyypillisesti ollut Alfojen vahvaa osaamista. Tonalen ajoasennosta saa myös toimivan, mutta keskimääräistä pidemmät kuljettajat joutuvat hieman kumartelemaan sisälle istuutuessa.

Ohjauspyörän pituussäätöä saisi olla enemmän, jotta se tulisi lähemmäksi kuljettajaa. Itse ratti istuu mukavasti hyppysille. Etuistuimet ovat tukensa puolesta verrattain hyvät, mutta sivuttaistukea saisi olla auton sporttinen tunnelma huomioon ottaen enemmänkin. Reisituen pituussäätö puuttuu.

Ohjaamo on ergonomisesti toimiva, ja helppokäyttöiset, fyysiset painikkeet kojelaudassa ovat aina positiivinen yllätys. Tilaa Tonale tarjoaa etuistuimilla mukavasti, takaistuimella on hieman tiiviimpi tunnelma. Keskimittaiset aikuiset mahtuvat peräkkäisille istuimille kohtuullisen hyvin.

Takaistuimella joudutaan helposti tinkimään jalkatiloista, mutta pääntilaa on riittävästi.

Kevythybridi-Tonale lähtee useimmiten liikkeelle sähköllä, mutta pitkälle sillä ei päästä, varsinkin jos moottori on vielä kylmä. Kaupungissa sähköllä saattaa yltää käytännössä joidenkin satojen metrien matkoihin, ennen kuin polttomoottori taas käynnistyy. Ajotilat valitaan keskikonsolin helppotoimisesta kiertopyörästä, jossa komeilevat Alfoille tutut D-, N- ja A-tilat. Ohjauksen välityssuhde on 13,6:1 ja ohjaustuntuma välitön.

Käytännössä Tonalen ajaminen on aktivoivan osallistavaa, ja pienemmissä nopeuksissa tuntuma ratille saattaa tuntua heppoiselta. Suuremmissa nopeuksissa ajofiilis onneksi tukevoituu selvästi.

Jousitus on tuhdiksi säädetty – suorastaan kovanpuoleiseksi. Tästä seuraa, että auto heiluu tien epätasaisuuksissa huomattavasti. Toisaalta mutka-ajossa meno on vakaan kallistelematonta.

Kulutukseksi muodostui tavallisessa ajossa kesäkeleillä keskimäärin 6,8 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 51 km/h.

Tonalen mallisto koostuu alkuvaiheessa peräti viidestä eri varustetasosta: Super, Sprint, Ti, Veloce sekä täyteen ahdettu Edizione Speciale -lanseerausmalli. Odotetuin versio on silti aiemmin mainittu, 275-hevosvoimainen plugari. Se lienee kevythybrideitä enemmän aito, urheilullinen Alfa Romeo.

500-litrainen tavaratila on kooltaan miellyttävä yllätys, ja muodoltaan selkeä. Lattiassa on korkeussäädettävä välipohja.

Lue lisää: Tässä on nyt Alfa-Romeon uusi alku – IS kokeili lataushybridi­uutuutta Italiassa

Tekniikka Alfa Romeo Tonale 1.5 MHEV 130 hv 7DCT Edizione Speciale Alfa Romeon vanteet ovat usein kauniita kuin korut, ja niin myös Tonalessa. Rengaskoko oli koeajoautossa 19-tuumainen. Moottori R4, 1 469 cm³, turbo, 96kW (130 hv) / 5500 rpm, 240 Nm / 1 500 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 9,6 s, huippunopeus 200 km/h Kulutus 6,2 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 138 g/km Voimansiirto A7, etuveto Mitat p 4 528, l 1 841, k 1 601 mm, akseliväli 2 636 mm, omamassa 1 525 kg, tavaratila 500 – 1 550 l, tankki 55 l Hinta 50 901 euroa Kiitämme Pirteää muotoilua Kuljettajakeskeistä ergonomiaa Moitimme Kulun lievää tukkoisuutta Ajoittain hermostunutta ohjaustuntumaa

Perjantaina 19. elokuuta IS:n paperilehdessä julkaistussa tekniikkalaatikossa teho- ja kiihtyvyyslukemat kerrottiin väärin. Yllä näkyvät oikeat lukemat.