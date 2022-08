Koeajossa Toyota, jonka valmistuksen kanssa Toyotalla ei ole mitään tekemistä

Koeajo: Taksikäyttöönkin sopivan Toyota Proace City Verson saa myös neljällä muulla keulamerkillä.

Toyotan hyötyautojen mallinimet saavat pään sekaisin, sillä tarjolla on Proace, Proace Verso, Proace City ja Proace City Verso. Näistä Proace Verson saa vain polttomoottorilla, mutta muista malleista on myös EV-lisätunnusta kantava täyssähkömuunnos.

Proace ja Proace City ovat eri kokoluokan malleja: Proace on tuhannen kilon kantavuusluokan entisen hallitsijan Hiacen seuraaja, Proace City puolestaan Liteacen seuraaja. Verso-sana kertoo, että kyseessä on henkilökuljetusversio.

Toyotalla ei ole mitään tekemistä erilaisten Proace-mallien valmistuksen kanssa, sillä Toyotan Euroopassa myymät hyötyautot valmistaa nykyinen Stellantis-yhtymä. Keulaa ja merkkitunnuksia lukuun ottamatta identtisiä sisaruksia on peräti viisi kappaletta.

Ratti säätyy molempiin suuntiin. Ajosuunnan ja ajotilan valintakytkimet keskellä olevassa ulokkeessa.

Mittaristoa katsotaan normaaliin tapaan ratin läpi.

Koeajetun täyssähköisen Toyota Proace City Verso EV:n saa myös Citroën ë-Berlingona, Fiat e-Doblòna, Opel Combo-e Lifenä ja Peugeot e-Rifterinä.

Valintaan tuo oman mausteensa se, että auton saa kahtena pituusversiona. Koeajettu 4,75-metrinen L2 on Toyotalla aina seitsemänpaikkainen, 4,4-metrinen L1 aina viisipaikkainen – muilla merkeillä voi olla eroja penkkien määrissä.

Ilmastoinnin käyttöpainikkeet ovat kosketusnäytön alapuolella.

Kompaktin kokoinen Proace City Verso ei ole mikään kaunotar, mutta kantikas ulkonäkö on helppo hyväksyä, kun autoa tarkastelee puhtaasti tilojen perusteella. L2-korimallin City Verso on oikeasti seitsemän hengen tila-auto, jonka tilat riittävät jopa taksikäytössä.

Stellantisin nykymalleilla ajaneelle kojelauta, mittaristo ja hallintalaitteet ovat tuttuja. Ainoa ihmetystä aiheuttava yksityiskohta on keskikonsolin puuttuminen, sen tilalla on vain lattiatasossa olevaa tasotilaa. Tämä ratkaisu tosin mahdollistaa pitkien esineiden kuljettamisen auton keskilinjalla.

Kojelaudan ulokkeessa on ajosuunnanvalitsinvipu ja ajotilojen valintakytkin. Käytön kannalta olisi sujuvampaa, jos pysäköintiasento ja tehostetun jarrutusenergian talteenotto kytkettäisiin pienehköjen nappikytkimien sijaan vivulla.

Pumpattavalla korkeussäädöllä ja portaallisella nojalla varustettu istuin on lyhyehköä istuinosaa lukuun ottamatta hyvä. Ratti säätyy molempiin suuntiin.

Etupenkit ovat lyhyttä istuinosaa lukuun ottamatta hyvät. Etuturvavöissä ei ole korkeussäätöä.

Keskirivillä on kolme muotoiltua istumapaikkaa, mutta penkin noja on jaettu kahteen osaan. Kaikilla paikoilla on hyvin kenkä- ja polvitilaa, ja korkeahkon istuma-asennon ansiosta myös reisitukea. Liukuovien aukot ovat aavistuksen matalat, mutta korkeustilaa on reilusti.

Takana on matalaa istuma-asentoa lukuun ottamatta hyvät olosuhteet.

Taakse kuljettaessa tai tavaratilaa kasvatettaessa keskipenkin noja kaatuu eteen- ja alaspäin liukuvan istuinosan päälle, joten lattiasta muodostuu melko tasainen, mutta jopa paremmassa Premium-varustelussa nojissa on verhoilemattomat taustat.

Takimmaiset penkit on helppo irrottaa ja jättää pois kyydistä, kun tarvitaan maksimaalista tavaratilaa.

Takana oleville erillisistuimille on melko helppo könytä. Takana on mukavasti tilaa jaloille, ja sekä selkänojan korkeus että pääntuen säätövara riittävät. Aikuiset joutuvat istumaan polvet pystyssä.

Takapenkit on helppo paketoida pystyyn keskinojan taakse tai irrottaa kokonaan. Viisipaikkaiseksi riisutussa L2-mallissa on tavaratilaa 850 litraa, ja kun keskipenkit kaadetaan, tilaa on noin 2,6 kuutiometriä. Tavaratilan raskaan luukun soisi avautuvan hiukan korkeammalle.

Keskipenkeillä on hyvin tilaa, mutta nojien taustojen verhoilemattomuus on outoa säästöä.

Sähköiset tila-autosisarukset ovat sadan kilowatin tehoisella sähkömoottorilla varustettuja etuvetoja. Rajallisen akkukapasiteetin vuoksi kompaktit tila-autot eivät ole mitään pitkien ajomatkojen kuljettimia.

Ajoakun nettoenergiasisältö on 45 kilowattituntia, ja mallin normimitattu kertalatausmatka on 265–283 kilometriä. Lämpimissä kesäolosuhteissa tehdyn koeajon aikana auto ”lupasi” täyslatausten jälkeen normiarvojen yläpäätä olevia ajomatkoja.

Sekalaisessa maantieajossa jokainen ajokilometri kulutti 1,3–1,5 toimintakilometriä, joten hyvissä olosuhteissakin kertalatausmatka oli enimmillään 200 km. Pitkän aikavälin keskikulutus oli noin 20 kWh/100 km, mutta kylmemmissä olosuhteissa liikutaan kolmosella alkavissa lukemissa.

Käytön kannalta on positiivista, että autossa on vakiona kolmevaiheinen 11 kW:n sisäinen laturi, jonka ansiosta akun saa helposti täyteen yön aikana – tilapäislatauskaapelilla tapahtuvan suko-latauksen kohdalla puhutaan sitten jo 15 tunnin latausajasta.

Pidempi L2-kori on 35 senttiä L1-koria pidempi. 16-tuumaiset renkaat näyttävät korkeassa autossa hiukan alamittaisilta. Aavistuksen raskaat liukuovet ovat kätevät ahtaissa paikoissa toimittaessa.