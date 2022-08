Main ContentPlaceholder

Autot

Uskalin kyydissä: Ruotsalaisten mielestä maailman suurimmalla moottoripyörällä ei pysty keulimaan – katso, kuinka Suomessa kävi!

Triumph Rocket 3 R -muskelipyörä tunnetaan maailman suurimpana tehdasvalmisteisena moottoripyöränä. Maailmalla ja etenkin Ruotsissa yleinen käsitys on se, että pyörän painavuuden ja pitkän akselivälin takia sillä on ihan mahdotonta keulia eli ajaa keula ilmassa takapyörän varassa. No, pitihän sitä kokeilla.

