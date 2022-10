Koeajo: Volvo uudisti lataushybridinsä toimimaan niin, että kulutus pysyy alhaisena matka-ajossakin.

Volvo V60 on tyylikäs. Vuosimallissa 2023 sen keulaa on hivenen hiottu. Vasemman etulokasuojan luukusta auton tunnistaa lataushybridiksi.

Voi kai todeta, että juuri Volvo on panostanut farmarimalleihin enemmän kuin yksikään kilpailijansa. Olivathan farmarit merkin kotimaassa, Ruotsissa, rekisteröintitilaston kärjessä vuosikymmeniä ennen katumaastureiden rynnistystä.

Farmari-Volvo on kuulunut myös suomalaisten suosikkeihin vuosikymmenien ajan.

Mielenkiinto korityyppiin näkyy myös muotoilussa. Vaikka auton ulkonäkö on makuasia, niin eipä etenkään Volvo V60:n linjoista ole kuulunut moitteita. Koeajossa oli vuosimallin 2022 auto, minkä jälkeen keula on saanut vähän uutta ilmettä. Takana pakoputken päät eivät ole enää näkyvissä, millä halutaan korostaa sähkön käyttöä voimalinjassa.

Ohjaamossa jatkuvat silmää miellyttävät linjat. Kokonaisuus on pohjoismaisen pelkistetty ja rauhallinen. Kuljettajan paikalla on hyvä olla. Volvon perinteiseen tapaan istuin antaa kerrassaan mainion tuen. Sähkösäätöisissä, muistilla varustetuissa istuimissa voi ristiselän tukea säätää sähköllä neljään suuntaan kaikissa versioissa halvinta Core-varustetasoa lukuun ottamatta.

Etuistuimet ovat kerrassaan mainiot. Pitkät kuljettajat ovat kiitollisia säädettävästä reisituesta.

Ajajan paikkaan kannattaa tutustua, sillä mikäli on taipumusta klaustrofobiaan, se voi tuntua hivenen ahdistavalta. Suurin osa tuntenee olonsa kuitenkin turvalliseksi, mikä vaikutelma pitää paikkansa kaikkien törmäystesteissä saavutettujen tulosten perusteella. Osa hallintalaitteista on toiminnaltaan hivenen omaperäisiä ja etenkin vaihteensiirron tuplanäpäytys vaatii tottumista.

Reilu vuosi sitten Volvo teki merkittävän parannuksen vuosimallin 2022 voimalinjaan. Ajoakun energiasisältö kasvatettiin 11,6 kilowattitunnista 18,8 kilowattituntiin. Tuo tarkoitti sitä, että virallinen toimintamatka sähköllä venyi 50 kilometristä lähes 90 kilometriin. Samalla takana sijaitsevan sähkömoottorin teho kasvoi ja nelivetoa kehitettiin paremmaksi.

Koeajamamme auton virallinen kulutus on alle litran sadalla. Se on varmasti mahdollista saavuttaa ja alittaakin, kunhan kotona tai työpaikalla tai molemmissa on latausmahdollisuus, eivätkä ajetut matkat ole sataa kilometriä pidempiä. Akun lataukseen täyteen menee aikaa 16 ampeerin sulakkeesta viisi tuntia. Pikalatausmahdollisuutta ei ole.

Digitaalinen mittaristo on erittäin selkeä. Oikeassa alakulmassa näkyy ilahduttavan alhainen keskikulutus.

Ultimate-varustetason 360 asteen kamera helpottaa pysäköintiä.

Viikonloppureissulla Keuruulle lähdimme molempiin suuntiin liikkeelle täydellä akulla. Aika tarkkaan tasan kolmensadan kilometrin ajon jälkeen sähkömittari oli vajonnut nollaan. Polttoaineenkulutus oli 4,8 litraa sadalla. Se ei ollut lähelläkään normiarvoa, mutta etenkin auton suorituskykyyn nähden taloudellisuus ansaitsee melkein arvosanan kiitettävä.

Virrat saadaan päälle keskikonsoliin sijoitettua nappia kääntämällä. Ajosuunnan valinta pitää aina varmistaa kahdesti.

Ero Volvon aiempiin lataushybrideihin on suuri, sillä niissä kulutus nousi ajoakun tyhjennyttyä herkästi paljon suurempiin lukemiin. Nyt sähköä pidetään ajoakussa bensiininkulutusta pienentämässä, vaikka virtamittari näyttäisi nollaa.

Reissussa ei nimittäin harrastettu mitään säästöajoa, vaan ”alinopeutta” ajaneet ohitettiin tilanteen salliessa. Silloin oli iloa V60 T8:n 355 kilowatin tehosta. Teoreettinen 4,6 sekunnin kiihdytysaika nollasta sataan tuntuu käytännössä niin, että vastaantulijan kaistalla ei tarvitse kauan majailla. Energiapoljinta painettaessa pitääkin käyttää harkintaa, sillä nopeus nousee melkein silmänräpäyksessä kauas laittoman puolelle.

Matka-autona V60 on verraton pienin varauksin. Kuljettajan paikalla on helppo olla, sillä eteneminen sujuu toiveiden mukaan ja avustavat järjestelmät estävät hölmöilyn. Tosin musiikkia tai äänikirjaa joutuu kuuntelemaan tavallista suuremmalla volyymilla, sillä rengasmelua on melkoisesti. Tien pinnan kunnon vaikutus äänitasoon on luonnollisesti suuri.

Jousitukseltaan Volvo sopii niille, jotka pitävät kovanpuoleisesta ja jämäkästä alustasta. Moni kilpailija on onnistunut liittämään hyvät ajo-ominaisuudet ja mukavuuden paremmin samaan pakettiin. Kaikesta huolimatta V60:n suosio on helppo ymmärtää, onhan se tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla Suomen 13. eniten rekisteröity automalli.

Takana on enemmän tilaa kuin korin muotojen perusteella voisi odottaa.

Koeajettu auto oli vuosimallin 2022 V60 T8 R-Design muutamilla lisävarusteilla. Vuosimallissa 2023 varustetasot muuttuvat niin, että ainoastaan kesympänä T6:na saatavan Coren yläpuolella ovat Plus ja Ultimate joko kromia sisältävällä Bright- tai tummasävyisemmällä Dark-viimeistelyllä. Kahden lataushybridin (T6 ja T8) hintaero on vain vajaat 2 000 euroa, millä saa 78 kilowattia lisää tehoa. Koska tehon lisäys ei vaikuta kulutukseen, niin tehoreservin saa suorastaan halvalla.

Valtaosa V60:n ostajista päätyy varmasti vähintään Plus-varusteluun, joka on tehokkaammassa T8:ssa perustaso. Siinä saa 3 000 euron lisäpanoksella mukautuvat ajovalot, edellä mainitut mainiot istuimet, pysäköintitutkat eteen ja taakse sekä kameran, nahkaverhoilun ja muuta mukavaa.

Paras Ultimate-taso nostaa hintaa sitten vielä melkein 5 000 euroa. Jos on mahdollisuus sijoittaa tuo summa, niin silloin mukaan tulee paljon ylellisyyttä, kuten erinomainen äänentoisto, tuulilasin heijastusnäyttö ja sähkötoiminen lasinen panoraamakattoluukku.

Farmarikoriset mallit ovat olleet Volvolle tärkeitä vuosikymmenien ajan ja niiden muotoiluun on todella panostettu. Pieni merkki takaluukussa kertoo aika hurjasta suorituskyvystä ja alhaisesta kulutuksesta.

Volvo V60 T8 AWD Ultimate Dark Moottori R4, 1 969 cm3, 228 kW (310 hv)/6 000 r/min, 400 Nm Sähkömoottori 107 kW, 309 Nm; yhteisteho 335 kW (455 hv), 400 + 309 Nm/3 000 - 4 800 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 4,6 s, huippunopeus 180 km/h Kulutus 0,9 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 22 g/km Voimansiirto A8, neliveto Mitat p 4 778, l 1 850, k 1 427 mm, akseliväli 2 872 mm, omamassa 2 064 kg tavaratila 519 l, tankki 60 l Hinta 65 978 euroa Kiitämme Vähäistä kulutusta Riittoisaa suorituskykyä Moitimme Tuntuvaa rengasmelua Jousitusmukavuutta

