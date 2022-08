Suomalaisten autokauppa-aikeissa suuria muutoksia – ”Vähän mietityttää”

Autokaupassa on nyt poikkeuksellinen aika, mikä näkyy muun muassa osin hyvinkin epävarmoina ostajina.

Mikä käyttövoima autoon pitäisi valita, kuinka pitkäksi toimitusaika venyy, miten hinnat kehittyvät?

Kuluttaja kokee autoa hankkiessa tällä hetkellä monenlaista epävarmuutta, selviää vakuutusyhtiö LähiTapiolan uunituoreesta kyselystä.

Arjen katsaus -nimisessä kyselyssä tiedusteltiin suomalaisilta, mitkä ajankohtaiset autoilun ilmiöt ovat vaikuttaneet heidän autonostoaikeisiinsa.

Kyselyn mukaan auton hankintaan vaikuttaa tällä hetkellä etenkin hintojen kallistuminen.

Polttoaineiden ja muiden energiahintojen nousu on vaikuttanut tai lykännyt yli joka viidennen (23 %) suomalaisen auton hankinta-aikeita. Yleinen elinkustannusten nousu ja taloudellinen epävarmuus taas on ollut 15 prosentille merkittävä tekijä.

Samalla moni puntaroi nyt kenties aiempaakin enemmän sitä, millainen auto kannattaisi hankkia: kyselyn mukaan lähes joka viides vastaaja (18 %) kertoo kokeneensa käyttövoimien muutoksiin tai yleensä auton valintaan liittyvää epävarmuutta.

Kyselyn vastaajat edustavat kaikkia suomalaisia, eivät siis vain auton hankintaa harkitsevia. Tuloksissa kärkipäähän nousevat tekijät mietityttänevät siis laajasti nyt auton ostoa pohtivia.

– Vielä 2000-luvun alussa kuluttajalla oli oikeastaan kaksi käyttövoimaa valittavana: bensa- tai dieselauto. Nykyisin polttomoottoreiden rinnalle ovat tulleet esimerkiksi sähkö- ja hybridiautot, ja ilmastonmuutos sekä julkiset hankintatuet ohjaavat harkitsemaan ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Kun teknologia kehittyy koko ajan, ei ole ihme, jos autonostajaa vähän mietityttää, kun samalla pitäisi arvioida niin auton käyttötarvetta, kustannuksia kuin esimerkiksi jälleenmyyntiarvoa, pohtii LähiTapiolan autopalveluista ja liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

Monilla kotitalouksilla on kuukausittain käytettävissä tietty summa liikkumiseen.

– Kun polttoaineet, sähkö ja yleensä elinkustannukset ovat kallistuneet, voi se eittämättä vaikuttaa niinkin suureen hankintaan kuin auton osto kotitaloudelle on, sanoo Alaviiri.

Arjen katsaus -tulosten mukaan moni suomalainen on törmännyt viime aikoina automarkkinoiden pullonkauloihin.

Vastaajista 6 prosenttia kertoo, että omiin auton hankinta-aikeisiin on viimeisen vuoden aikana vaikuttanut uusien autojen heikko saatavuus tai pitkät toimitusajat.

Vastaavasti käytettyjen autojen saatavuusongelmat tai pitkät toimitusajat nostaa esiin 4 prosenttia vastaajista.

– Tällä hetkellä uutta autoa voi joutua odottamaan tavallista pidempään. Esimerkiksi ladattavan auton tehdastilauksessa voi kestää puolesta vuodesta jopa yli vuoteen. Tähän on useampia syitä, kuten autonvalmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, puolijohteiden sekä muiden komponenttien saatavuuden heikentyminen mm. pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan myötä, kertoo Alaviiri.

– Uusien autojen saatavuusongelmat taas heijastuvat käytettyjen autojen kauppaan. Esimerkiksi ladattavien autojen kysyntä on ollut kasvussa kansainvälisesti, mikä on nostanut joidenkin käytettyjen ladattavien automallien hintoja. Dieselautojen menekki taas on ollut pienenemään päin, mikä vaikuttaa niiden hintakehitykseen.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan tänä vuonna sekä uusien että käytettyjen autojen kauppa on käynyt selvästi viime vuosia verkkaisemmin.

Uusien autojen ensirekisteröinnit laahaavat, kun valmistajat eivät saa toimitettua autoja, vaikka tilauskirjat olisivat pitkät.

– Vaikka automarkkinat nyt ovat poikkeuksellisessa tilassa, kuluttajan kannattaa aina lähteä autovalinnassa liikkeelle omista liikkumistarpeista ja elämäntilanteesta. Tällä hetkellä autoilun kustannuksia arvioidessa on myös ehkä tavanomaistakin tärkeämpää miettiä kokonaiskuvaa: auton hankintahinnan lisäksi sen tulevien vuosien käyttökustannuksia. Vaikka energiahintojen ja esimerkiksi julkisten tukien kehitystä on vaikea arvioida, erilaisiin vaihtoehtoihin tutustumiseen kannattaa käyttää aikaa. Yksi keino auton kustannusten ennakointiin ovat myös yksityisleasingin kaltaiset ratkaisut, sanoo Alaviiri.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 27.5.–3.6.2022 välisenä aikana kaikkiaan 1 085 suomalaista. He edustavat maan 15–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +/- 3,0 prosenttiyksikköä.