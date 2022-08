Näin paljon maksaa uusi täyssähköinen jättimersu Mercedes-EQ EQS SUV – toimintamatka jopa 600 kilometriä

Suomen tuontiohjelmaan autosta saadaan kaksi eri versiota. Niistä kummankin hinnat julkistettiin maanantaina.

Mercedes-Benz tuo sähköautomarkkinoille uutuustuotteen, jolle ei ainakaan toistaiseksi löydy kovin läheisiä kilpailijoita.

Kyseessä on premium-luokan iso ylellinen katumaasturi, joka tarjoaa runsaat tilat viidelle tai seitsemälle matkustajalle sekä erinomaisen matkustusmukavuuden ja varustelun

Matkustamosta kertoo jotain esimerkiksi se, että EQS SUV:n toinen istuinrivi säätyy sähköisesti. Pituussuuntainen säätövara on 130 milliä, ja selkänojat kallistuvat niin ikään sähköllä. Toisen istuinrivin selkänojat taittuvat tarvittaessa tasaiseksi lattiapinnaksi autoa kuormatessa.

Seitsenpaikkaisessa versiossa toinen istuinrivi siirtyy sähköisesti eteenpäin ja selkänoja taittuu. Valinnaisvarusteena sekä toiselle että kolmannelle istuinriville on saatavana istuinlämmitys. Kolmella istuinrivillä varustetun mallin tavaratila VDA-normin mukaisesti mitattuna on 645 litraa ja suurin mahdollinen tavaratila 2 100 litraa.

Suomessa saatavana on kaksi nelivetoista versiota eli mallit EQS SUV 450 4Matic ja EQS SUV 580 4Matic. Teho- ja vääntölukemat ovat vastaavasti 265 kW (360 hv)/800 Nm ja 400 kW (544 hv)/858 Nm. Vastaavasti WLTP-mittauksen mukaiset energiankulutukset ovat 20,6 ja 20,7 kWh/100 km.

EQS SUV 450 4MATICin ohjehintahinta ilman paikkakuntakohtaisia toimituskuluja on 129 950 ja EQS SUV 580 4MATICin 152 400 euroa.

Suomen-mallistossa vakiona on aina ajoavustinpaketti, joka sisältää etäisyysvakionopeussäätimen, aktiivisen Stop&Go-avustimen, aktiivisen jarruavustimen (sis. ajoneuvo-, polkupyörä- ja jalankulkijatunnistus), väistöohjausavustimen (sis. ajoneuvo-, polkupyörä- ja jalankulkijatunnistus), aktiiviset kaista-, ohjaus- ja kuolleen kulman avustimet sekä Pre Safe -törmäyksen ennakointijärjestelmän.

Vakiovarusteisiin kuuluvat lisäksi muun muassa Digital Light -ajovalot, adaptiivinen kaukovaloavustin Plus, nelipyöräohjaus (4,5 asteen ohjauskulmasäätö vakiona, 10 asteen säätö lisävarusteena), ilmajousitus, adaptiivinen iskunvaimennus, 360 asteen kamera, navigointi lisätyn todellisuuden toiminnoilla sekä adaptiivinen tunnelmavalaistus. Koko kojelaudan kattava hyperscreen-näyttö on vakiovaruste 580-mallissa.

EQS SUV:n toimintamatka Suomi-vakiovarusteissa on mallista riippuen 600 kilometriä (450 4MATIC) ja 599 km (580 4MATIC). Akun kapasiteetti on 108,4 kWh. AC-vaihtovirtalatauksen teho on valinnan mukaan joko 11 tai 22 kW ja DC-tasavirtalatauksen jopa 200 kW.