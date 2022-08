Tässä on K-Latauksen tämän hetken latauspistetilanne – tuorein 100 kW:n suurtehoasema avattu Hangossa

Sähköautoilijoiden kaipaama suurtehoinfrastruktuuri laajenee nyt pala kerrallaan.

Espoon Kauklahdesssa K-Latauksen latausasema on asennettu paikallisen marketin pysäköintihalliin. Hangossa vastaavat laitteet sijaitsevat sen sijaan ulkopysäköintialueella.

Muun muassa Volkswagen-konsernin merkkejä maahantuova K-Auto on rakentanut K-Lataus-verkostoa vuodesta 2018 alkaen, ja tällä hetkellä verkosto kattaa 108 latausasemaa ympäri Suomen.

Kaikkiaan K-Latauksen asemilla on tällä hetkellä 332 peruslatauspistettä ja 150 nopeaa latausta tarjoavaa pika- ja suurteholatauspistettä.

Tuoreimpana K-ryhmä on avannut K-Supermarket Hangon yhteyteen nopeaa suurteholatausta tarjoavan K-Lataus-aseman, joka on myös ensimmäinen suurteholatausasema koko Hangossa.

Asemalla on tällä hetkellä yksi 100 kW:n tehoinen suurteholatauslaite, jossa voi ladata samaan aikaan kahta autoa.

Hangossa asema sijaitsee kauppaliikkeen ulkoparkkipaikalla ja on sähköautoilijoiden käytössä vuorokauden ympäri.

– Erityisesti näin Hangon parhaana sesonkiaikana kaupungissa on runsaasti sähköautoilijoita, jotka kaipaavat suurteholatausta, kertoo K-Auton tiedotteessa kauppias Tina Rajamäki.

– K-Lataus kasvaa juuri nyt nopeammin kuin koskaan ennen. Tavoitteenamme on tarjota latausta noin 200 asemalla vuoden loppuun mennessä, eli tuplaamme verkostomme koon. Tänäkin vuonna tavoitteenamme on laajentaa pika- ja suurteholatauksen tarjontaa sekä avata asemia sinne, missä kysyntää eniten on, kertoo puolestaan K-Latauksesta vastaava johtaja Tom von Bonsdorff.

K-Latatuksen ohella sähköautojen latauspalveluita tarjoavat myös monet muut kaupan alalta ponnistavat toimijat kuten esimerkiksi Lidl, Motonet ja S-ryhmä.