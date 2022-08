Suomi-sisustalla ryyditetyssä kiinalaisautossa on ärsyttäviä pikkuyksityiskohtia – IS:n koeajossa Maxus e-Deliver 9

Koeajo: Maxus e-Deliver 9 -pakettiauton saa myös B-kortilla ajettavana pikkubussina.

Maxus e-Deliver 9 ei näytä erityisesti sähköautolta, sillä se on rakennettu polttomoottorimallin perusrakenteelle.

Sähkökäyttöiset autot ovat tällä hetkellä nouseva ilmiö myös ammattikäytössä.

Maxus-sähköautojen maahantuoja on teettänyt kysynnän ohjaamana 11 kuutiometrin kuormatilan omaavasta e-Deliver 9 -pakettiautosta hiljattain myös 1+8-paikkaisen bussin, johon pääsimme tutustumaan ensimmäisten joukossa.

Koeajettu demoauto on prototyyppi ja tehty Saksassa, mutta sisustan valmistus on tarkoitus siirtää Suomeen, jossa työn alla on jo asiakkaiden tilaamia Maxus-pikkubusseja.

Näkyvyys on hyvä ja ulkopeilit reilun kokoiset, mutta ratista puuttuu korkeussäätö. Ajosuunnanvalitsin on kojelaudassa. Akun varaustason soisi näkyvän myös prosentteina.

Bussiversiot rakennetaan lähtökohtaisesti halutun istuinkonfiguraation mukaisesti ja tilauksen mukaan.

Koeajoautossa oli 1+2-paikkaisen ohjaamon takana kahdessa rivissä kuusi erillisistuinta ja matkustajamäärän mukaisesti kantavuutta 8 x 75 kg eli 600 kilogrammaa.

Tällä penkkijärjestelyllä tavaratilaakin on vielä melkoisesti.

Jos varustukseen lisää esimerkiksi pyörätuolipaikkoja ja pyörätuolirampin/-hissin, matkustajapaikkojen määrää pitää pudottaa, jotta auto pysyy B-kortilla ajettavana.

Latausliitin sijaitsee maskin Maxus-logon alla.

Teknisesti mitään estettä ei toki ole, etteikö bussia saisi rakennettua myös yli 3 500 kilon kokonaismassaiseksi tapaukseksi, mutta silloin kuvaan astuu linja-autokortti.

Istuimet ovat kiinni lattiakiskoissa, joten niiden paikkoja on mahdollista muuttaa rakenteita muokkaamatta silloin, jos lattiaa ei ole peitetty kokolattiamatolla. Ikkunat ovat itsestäänselvyys, mutta verhoilun ja valaistuksen tason määrittelee tilaaja.

Autossa on iso liukuovi molemmilla sivuilla, mutta bussiversiossa matkustajien kulku tapahtuu oikealta puolelta.

Penkkien takana on B-kortillisessa versiossa melkoisesti tavaratilaa. Takaovet avautuvat ilman rajoittimia noin 240 astetta. Takapuskurin päällä näkyy diesellämmittimen polttoainetankin täyttöaukko.

Liukuoven sähkökäyttö olisi käytön kannalta oleellinen varuste, mutta sitä Maxukseen ei saa ainakaan tehdastekoisena. Kuljettajan vieressä mahtuu istumaan myös keskipaikalla.

Ison auton ohjaus on varsin äkkinäinen, mutta sinänsä kiinalaislähtöinen pikkubussi on ihan kohtuullisen hyvä ajettava.

Maantieajossa haastetta ja tietynasteista kiusaa aiheuttaa tosin varsin rajallisen kertatoimintamatkan lisäksi mittarinopeuteen 100 km/h (todellinen nopeus 96 km/h) rajattu huippunopeus.

Jarrutusenergian talteenotolle on kolme tasoa, mutta yhden polkimen ajoa Maxus ei mahdollista.

Kuljettajan istuimessa on hyvät säädöt mutta lyhyt istuinosa. Mekaanisen seisontajarrun vapauttaminen on hiukan hankalaa.

Mekaanisen seisontajarru ei mahdollista pitojarrutoimintoa, ja jarrun käyttö on vähemmän ergonomista.

Omalla tavallaan työergonomiaa heikentävät myös penkin lyhyehkö istuinosa, ratin korkeussäädön puute, radiosta puuttuva RDS-ominaisuus ja adaptiivisen vakionopeudensäätimen karkea toiminta.

Demobussissa oli 72 kilowattitunnin ajoakku, mutta Maxuksen voi tilata myös 88,6 kWh:n ajoakulla.

Normin mukainen toimintamatka on 236 km ja kaupunkiajossa 288 km, mutta koska keskikulutus on luokkaa 30 kWh/100 km, niin 200 km alkaa olla kesälläkin tekemätön paikka.

Tilaa on todella reilusti joka suuntaan, ja myös takimmaisille penkeille on helppo mennä. Istuimet, istuinjärjestys, verhoilu ja valaistus räätälöidään asiakaskohtaisesti.

Pikalatausteho on luokkaa 50–70 kilowattia.

Lattian alla oleva akku latautuu kolmivaihevirralla tyhjästä täyteen 11 kilowatin teholla noin kahdeksassa tunnissa.

Isoa autoa on mahdotonta pitää lämpimänä pelkällä akkuenergialla, ja demoautossa olikin polttoainetoiminen lisälämmitin – eli ihan lähipäästöttömäksi tällaista isoa sähköhenkilökuljetinta on käytännössä mahdotonta rakentaa.

Noin kuusimetrisen bussin vetomassa on 1 500 kiloa. Peruutuskamera on vakiovaruste.

Maxuksen bussikonversiolle ei ole vielä listahintaa, mutta bussiaihion arvonlisäverollinen hintaluokka on noin 75 000 euroa, ja varustelu maksaa reilut parikymmentätuhatta päälle.

Polttomoottoribussiin verrattuna hinta on kova, mutta säästöä tulee polttoainekuluissa ja todennäköisesti myös huoltokustannuksissa.

Myös e-Deliver 9:n bussiversiolle myönnetään Maxus-tapaan viiden vuoden/100 000 km:n takuu sekä ja kahdeksan vuoden vuoden tai 160 000 km:n akkutakuu.

