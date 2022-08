Poliisin mukaan huijari onnistui petkuttamaan useampaa myyjää käyttämällä verkkopankki­sovelluksen ”demoversiota”.

Lounais-Suomen poliisilla on ollut Satakunnassa selvityksessä kymmenkunta käytettyjen autojen myyntiin liittyvää petosrikosta.

Petokset ovat tapahtuneet Pohjois-Satakunnassa Jämijärven alueella. Poliisi on ottanut yhden miehen kiinni teoista epäiltynä.

Kaikki petokset on toteutettu samalla tavalla. Ostaja on kaupantekopaikalla esittänyt myyjälle maksaneensa tai maksavansa sovitun summan verkkopankissa. Kyse on kuitenkin ollut verkkopankkiohjelman niin kutsutusta demoversiosta, joka ei tosiasiassa siirrä rahaa.

Ostaja on onnistunut näin vakuuttamaan myyjälle maksaneensa sovitun summan. Rahoja ei ole kuitenkaan kuulunut.

Poliisi muistuttaa, että myytävää omaisuutta ei tulisi koskaan luovuttaa ostajalle ennen kuin rahat ovat myyjän kädessä tai oikeasti tilillä.