Itärikolliset tuntevalla asiantuntijalla on tarjota yksi katalysaattori­varkauksien estokeino ylitse muiden

Mitä mieltä turvamerkinnöistä ja pultatuista lisäsuojista on Venäjän kansallisen autoliiton varapuheenjohtaja?

Varastettujen autonosien markkina on kasvanut Venäjällä rajusti. Ilmiön taustalta löytyvät pakotteiden aiheuttama vakava komponenttipula yhdistettynä länsiautojen osien jatkuvaan kysyntään.

Pysäköidyistä autoista varastetaan Venäjällä tällä hetkellä laajamittaisesti osia, mukaan lukien katalysaattoreita. Ilmiön taustalla ovat pakotteet, sekä Venäjän jo neuvostoajalta periytyvä osavarkauskulttuuri.

Suomalaisittain kiintoisaa on, että eräs Venäjällä yleisimmin autoista viety osatyyppi on nyt siis katalysaattori, joiden varastaminen on viime aikoina noussut ilmiöksi myös Suomessa.

Venäjällä kalliita katalysaattoreita varastetaan tosin Suomen tilanteesta poiketen myös uudelleen asennettaviksi, ei yksinomaan niiden korkean romuarvon vuoksi.

Venäjällä katalysaattorivarkaiden peruskonsti on sama kuin meillä, eli rikolliset ryömivät auton alle ja irrottavat akkukäyttöisellä puukkosahalla katalysaattorin pakojärjestelmästä.

– Avainsana on varkaiden kannalta toimenpiteen helppous ja nopeus sekä suuri kysyntä jälkimarkkinoilla, taustoittaa Venäjän kansallisen autoliiton varapuheenjohtaja Anton Shaparin.

Shaparin on antanut Venäjällä osavarkausaaltoon liittyen lukuisia haastatteluja, muun muassa Radio Sputnikille.

Suomessa poliisi on ohjeistanut kansalaisia estämään katalysaattorivarkauksia suojalevyillä, maalimerkinnöillä sekä kaivertamalla auton rekisterinumero katalysaattorin kuoreen.

Venäläisvarkaiden ammattitaidon ja tavat tietävän Shaparinin mukaan mainituista suomalaiskonsteista ei ole juurikaan hyötyä.

– Rikollisia kiinnostavien auton osien kiinnittämisestä ei ole ole juuri apua. Ammattitaitoiset rosvot ohittavat suojat ja lisäkiinnikkeet nopeasti.

Shaparinin mukaan parasta olisikin yksinkertaisesti säilyttää autoa vartioidulla parkkipaikalla, sillä yksikään mekaaninen lisäsuoja tai turvamerkintä ei lopulta takaa sitä, etteikö rikollinen veisi haluamaansa.

– Jos vartioitua paikkaa ei ole tarjolla, autoa pitää valvoa kameralla. Myös omalla pihalla.

Suomessa poliisi on muutama päivä sitten kehottanut pysäköimään autot katalysaattorivarkauksien ehkäisemiseksi joko lukittuihin sisätiloihin tai vaihtoehtoisesti valoisille ja näkyville ulkopysäköintipaikoille.