Käytettyihin autoihin keskittynyt kauppias kertoo näkemyksensä sähköautoilusta

Sähköautobuumi näkyy ja tuntuu varsin monella eri tavalla.

Suomessa 24 myymälän voimin toimivan vaihtoautoihin erikoistuneen Saka Finland -autokauppaketjun liiketoimintajohtaja Petri Poukkula kertoo, että kiinnostuksen kasvu sähköautoilua kohtaan on tätä nykyä havaittavissa selvästi myös käytettyjen autojen puolella.

– Sähköautobuumi näkyy kyllä meilläkin, sillä tietyt mallit myydään käsistä.

Poukkula kuitenkin muistuttaa, että yli 80 prosenttia Sakan myymistä autoista kulkee yhä polttomoottorilla.

– Sähköautoja kysytään vaihtotilanteessa entistä enemmän, mutta useimmat päätyvät edelleen polttomoottorilla kulkevaan autoon.

Lue lisää: Poltto­moottori­autojen suur­myyjän mukaan dieselin kuolemaan on vielä pitkä matka

Kustannuksien osalta sähköautolla ajaminen on Poukkulan mukaan ”toistaiseksi huokeaa”, sillä esimerkiksi pikalatureiden hinnoittelut eivät ole yleisesti nousseesta sähkön hinnasta huolimatta juuri muuttuneet.

Kotilataajalla sähköautoilun kilometrihinta taas määräytyy suoraan oman sähkösopimuksen mukaan.

Osalla lataajista on yhä voimassa hyvinkin edullisia sähkösopimuksia, kun taas osa tuskailee jo nousseiden sähkönhintojen kanssa.

Eniten Sakan asiakkaita kuitenkin rassaa isolla ajoakulla ja pitkällä kantamalla varustettujen sähköautojen kallis hankintahinta.

Lue lisää: Näin paljon sähköautolla ajaminen alkaa maksaa, mikäli sähkön hinta nousee todella rajusti

– Toisaalta, kun sähköauton hankintahinnan maksaa kerran, on ajaminen edullista, jopa pikalatureita hyödyntäen, Poukkula kertoo ja sanoo sähköauton olevan osalle ”erinomainen valinta”.

– Varsinkin jos mahdollisuus kotilataukselle on, ja pitkien säännöllisten ajomatkojen varrella on tehokkaita latureita. Usein kotilatausmahdollisuuden puuttuminen kaataa hankinnan, sillä esimerkiksi osassa kerrostaloja ja rivitaloja pihoille tai parkkihalleihin ei jostain syystä sallita latauspaikkoja, vaikka varmasti sähköverkko sen kestäisi.

Lue lisää: Viime vuonna yli 33 000 käytettyä autoa myynyt kauppias paljastaa, millaisia menopelejä suomalaiset tällä hetkellä ostavat

Autokaupoilla ostajia mietityttävät myös talvi ja sähköautojen kertatoimintamatkat erilaisilla ajovastuksilla.

– Kantama on myös mietityttänyt asiakkaita, sillä Suomi on pitkien etäisyyksien maa. Latausverkosto on jo melko hyvässä hapessa, mutta pikalatureita tarvitaan vauhdilla lisää ja tiheämmin. Esimerkiksi asuntovaunua vetävän kannata lähteä kovin pitkälle matkalle, sillä akku tyhjenee nopeasti suurta kuormaa vedettäessä.

Suomessa on yli 2,8 miljoonaa liikennekäytössä olevaa autoa, joista reilut 30 000 on täyssähköautoja. Saka Finland Oy puolestaan myy vuosittain yli 33 000 autoa, joista iso osa on tuotu Suomeen käytettyinä.