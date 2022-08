Poltto­moottori­autojen suur­myyjän mukaan dieselin kuolemaan on vielä pitkä matka

Sähköautot ovat vielä liian kalliita Sakan perusasiakkaille. Yhtiö on erikoistunut käytettyihin autoihin.

Saka Finland Oy eli Saka (ent. Suomen Autokauppa Oy) on oululaislähtöinen ajoneuvokaupan alalla toimiva yritys, jolla on autoliikkeitä ympäri Suomen.

Käytettyjen autojen kaupalla diesel on edelleen kuningas ja sähköautojen osuus jää marginaaleihin, kertoo autokaupan tilanteesta Sakan liiketoimintajohtaja Petri Poukkula.

– Hieman alle kolme prosenttia. Sen verran on käytettyjen sähköautojen osuus myydyistä autoista viimeisen kolmen kuukauden aikana. Möimme viime vuonna yli 33 000 autoa, joten siitä voi hakea suuntaviivoja, kuinka isosta määrästä puhutaan. Dieselin kuolemaa saa siis vielä odottaa.

Dieseleiden osuus Sakan myynnistä samalta aikaväliltä oli hieman alle 42 prosenttia. Bensiinillä kulkevia myytiin noin 38 prosenttia.

Loput ovat muita käyttövoimia, sekä hybridivariantteja polttomoottoreista.

– Diesel on edelleen myyntitilastojen ykkönen, vaikka uutisointi sitä kohtaan on ollut armotonta etenkin alkuvuonna. Adbluen hetkelliset saatavuusongelmat Ukrainan sodan vuoksi, dieselin ja bensiinin hinnannousu, kaavaillut päästörajoitukset… Yksikään otsikko ei ole ollut suotuisa, mutta kauppa käy silti, sillä dieselissä on edelleen omat etunsa muihin käyttövoimiin verrattuna, Poukkula jatkaa.

Suomessa on yli 2,8 miljoonaa liikennekäytössä olevaa autoa, joista reilut 30 000 on täyssähköautoja.

– Pitkällä kantamalla varustetut sähköautot ovat keskihinnaltaan huomattavasti kalliimpia, kuin se tavallinen noin 20 000–30 000 euron auto, mitä asiakkaamme tulevat meiltä hakemaan. Siihen päälle vielä keskimääräistä kalliimmat vakuutukset, niin on sanomattakin selvää, että vähän kuluttava polttomoottoriauto kiinnostaa enemmän.