Nokian Renkaiden Pietarin tehtaan kohtalosta uutta tietoa – venäläiskuvernööri Tassille: ”Tulee toinen merkki”

Leningradin alueen kuvernööri kommentoi rengastehtaan tulevaisuudennäkymiä.

Nokian Renkaiden Pietarin rengastehtaan tuotannolle pohditaan parhaillaan uutta rengasbrändiä sekä uusia myyntimarkkinoita, kertoo Venäjän hallinnon äänitorvena toimiva uutistoimisto Tass.

Nokian renkaat on luopumassa Pietarin lähellä sijaitsevasta tehtaastaan. Parhaillaan rengastehdas toimii itsenäisesti, eikä Nokian renkaat kykene kotiuttamaan Venäjällä olevia varojaan ja tuotantovälineitään.

Suomalaisvalmistajan tehdasta ovat tiettävästi jo havitelleet sekä venäläiset että kiinalaiset.

Tassin siteeraaman Leningradin alueen kuvernööri Alexander Drozdenkon mukaan Nokian Renkaat joko myy liiketoimintansa tai siirtää sen tehtaan johdolle, mutta suomalaisella Nokian Tyres -brändillä tuotantoa ei Venäjällä enää jatketa.

– Tulee toinen merkki, ja on tärkeää, että se valloittaa myyntimarkkinat. Tuotantovolyymi on erittäin suuri, Nokian Renkaiden Vsevolozhskin tehdas on yksi maailman suurimmista ja johdon on tehtävä töitä löytääkseen uusia myyntimarkkinoita, Tass siteeraa kuvernööriä.