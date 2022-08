IS:n koeajossa halpaa ajoa tarjoava Audi, joka ei ole sähköauto, ei diesel eikä perinteinen bensiinimallikaan

Koeajo: Audi A3 Sportbackin kaasuversio on tyyris mutta taitava.

Audi A3 Sportbackin kokonaistaloudellisin versio on tätä nykyä kaasuhybridi. Kalliilla bensiinilläkin voi toki ajaa, sillä autossa on myös tavallinen, joskin tilavuudeltaan pieni tankki.

Nykyinen Audi A3 Sportback sai parisen vuotta sitten linjoihinsa aivan uudenlaista intoa, joka erottuu etenkin auton maskin ja takaovien alueella. Pitäähän kalliimman Audin erottua edukseen emokonsernin muusta tarjonnasta.

Tekniikaksi nykyiseen A3:een on saatavana ladattava hybridi, kevythybridi, kaksilitrainen bensiini-neliveto eli quattro-versio, sekä nykyisin taas yllättävän ajankohtainen g-tron eli kaasuhybridi.

Diesel taas on tiputettu A3-mallistosta kokonaan.

Lue lisää: Yksi ryhmä on ryhtynyt vieroksumaan bensiiniautoja – yritykset raportoivat myös dieselin osuuden pudonneen reippaasti

Kun bensiinin litrahinta huitelee tätä kirjoitettaessa 2,2 euron tietämillä ja ylikin, tuntuu biokaasun alle kahden euron kilohinta varsin houkuttelevalta – varsinkin, kun A3:n virallinen kulutuslukema on vain 4,1 kiloa satasella.

Se tarkoittaa alle kahdeksan euron kulua sadalla, mikä on todella vähän polttomoottoriautolle. Lisäksi biokaasuulla ajaessa tukee suomalaista energiataloutta ekologisesti. Hieno yhtälö.

Yleisilmeeltään täsmällinen ohjaamo on ergonomisen toimiva. Mainiot sportti-istuimet ovat nyt vakiovaruste, mutta sähkösäätöjä niissä ei kuitenkaan ole.

Kaasu-A3 pyrkii taloudellisuuteen, ja onnistuukin siinä erinomaisesti. Pääsimme pikku-Audilla koeajon aikana talouspainotteista ajotilaa käyttämällä kesäkeleillä sen kummemmin puristamatta usein noin 3,9 kilon kaasun kulutukseen, eli jopa virallisen arvon alle. Mainiota.

Lue lisää: Tuliteriä kaasuautoja saa sentään vielä – koeajossa esimerkki, jonka kaasutankilla pääsee paljon pidemmälle kuin bensalla

Vakiovarusteisen S tronic -kaksoiskytkinvaihteiston kera A3 rullailee usein todella liukkaan oloisesti. Ajaminen ei tunnu nihkeältä, vaikka luvut kertovat, ettei kaasukolmonen mikään raketti ole. Suorituskyky jää laimeaksi. Puuttuvia voimavaroja korvaa mainio ajettavuus. Saattaa kuitenkin olla, etteivät useimmat ekopainottajat enempää tältä autolta odotakaan.

Takaistuintiloilta on turha odottaa liikoja, sillä A3 on vain 4,3 metriä pitkä pienkulkine.

Pientä puhdittomuutta paikkaa erinomainen alusta. A3 Sportback g-tronin parasta antia taloudellisuuden ohella ovatkin ehdottomasti sen seesteiset ajo-ominaisuudet, jotka on hiottu erinomaisiksi.

Lue lisää: Gasum korottaa liikennekaasujen hintaa 1.6. alkaen – näin kaasuautoilun kustannukset ovat viime aikoina muuttuneet

Autossa on varsin pätevä ja jäntevä alusta, jonka avulla pikku-Audi tarraa tiehen kiinni kuin takiainen. Jousitus on topakka, mutta samalla pintakovuus on onnistuttu jättämään taka-alalle.

On harmillista, että yli 41 000 euron pikkuauton hintaan ei vielä sisälly navigaattoria. Myös kovamuovisia osia on silmien edessä jopa yllättävän paljon.

A3 seuraa haluttua ajolinjaa tyynen viileästi ja tarkka, jämäkkä sekä aktiivisesti palauttava ohjaus parantavat ajotuntumaa. Etenkin alustan vähäeleinen suorituskyky mutkissa miellyttää. Suorilla tieosuuksilla A3 Sportback g-tron etenee kuin juna.

Jousitus on hienosäädetty urheilullisen täsmälliseksi, mutta ei kuitenkaan liian kovaksi. Tämäkin on pieni, mutta positiivinen yllätys.

Lue lisää: Näiden käytettyjen autojen suosio on romahtanut: ”Näkyy se hinnoissa”

Kaiken kaikkiaan uusi A3 on jo koeteltu pikkuauto, jonka ajaminen on miellyttävää rajallisista voimavaroista huolimatta. Miinuksiin kuuluu, että etumatkustajan vakiovarusteisen sportti-istuimen niskatuki yhdessä B-pilarin kanssa muodostavat selkeän näköesteen.

Takatilat eivät myöskään ole kummoiset, ja tavaratila on huomattavasti pienempi g-tronissa kuin muissa versioissa – syynä ovat kaasutankit.

Vetotöitä pohtiville on hyviä uutisia: suurin sallittu jarrullinen perävaunupaino on oikein kunnollinen eli 1 700 kilogrammaa. Selkeän muotoinen, mutta kooltaan niukka tavaratila on vain 280 litrainen.

Ja sitten se hintalappu. Malliversioita on kaasutekniikalla varustettuna tasan yksi eli Progress Plus 30, jonka perusvarustelu on kyllä hyvällä tasolla, mutta auton koko hinta lisävaruste-metallivärin kera nousee peräti 41509 euroon.

Se on paljon, kun ottaa huomioon, ettei hintaan sisälly vielä esimerkiksi etuistuinten sähkösäätöjä, navigaattoria tai edes kännykän langatonta latausalustaa. Kun monet tuiki tavalliset varusteet täytyy pikku-Audiin hankkia lisärahalla, menettää auto hankintahintansa osalta pahasti kilpailukykyään.

Lue lisää: Yle: Kaasuautoilijat törttöilevät viikoittain – lähtevät ajamaan kun letku on vielä lukittuna autossa

Lue lisää: IS ajoi kaasu-Škodalla 1 400 km: Kulutuslukema lähes naurettavan pieni – yksi ”piilokulu” kuitenkin vaanii