Ladattavien autojen myyntiosuudet selvässä kasvussa – yleisin tapa hankkia uusi auto on osamaksu

Yksityisleasingilla autonsa hankkii edelleenkin vain pieni osa kuluttajista.

Yksityisleasingin osuus on hieman vähentynyt viime vuoteen nähden, jolloin se oli 5,0 prosenttia.

Ladattavien autojen osuus on kasvanut sekä yritysautoissa että kotitalouksien hankkimissa autoissa, kertoo Autoalan tiedotuskeskus.

Heinäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 15,7 prosenttia oli täyssähköautoja ja 20,6 prosenttia ladattavia hybridejä.

Ei-ladattavien hybridien osuus oli 32,9 prosenttia ja dieselautojen osuus oli yhteensä 9,6 prosenttia.

Täyssähköautojen osuus on tammi-heinäkuussa ensirekisteröidyistä autosta ollut yhteensä 13,9 prosenttia ja ladattavien hybridien 20,1 prosenttia.

Erityisen paljon ladattavat hybridit ja sähköautot ovat lisääntyneet työsuhdepuolella.

– Yhä useampi työsuhdeauto on ladattava auto. Tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista noin 17 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja noin 30 prosenttia ladattavia hybridejä. Näin lähes puolet tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista on ollut ladattavia, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Tänä vuonna ensirekisteröidyistä autoista hieman yli 40 prosenttia on ensirekisteröity yritysten käyttöön ja osuus on kasvanut hieman viime vuodesta.

Yritysten hankkimista autoista suurin osa, noin 85 prosenttia, on työsuhdeautoja ja niissä leasingin osuus on tänä vuonna kasvanut selvästi. Lopputuloksena hieman yli puolet yritysten autoista on tänä vuonna hankittu leasingillä.

Kotitalouksien autohankinnoista edelleen vain pieni osuus, 4,7 prosenttia, on hankittu leasingillä.

Ylivoimaisesti yleisin tapa hankkia uusi auto on osamaksu, jonka osuus kotitalouksien autohankinnoista on hieman yli 60 prosenttia.

Kotitalouksien hankkimien autojen osuus on suurin bensiiniautoissa sekä ei-ladattavissa hybrideissä. Yksityisleasingin osuus on suurin ladattavilla autoilla ja kaasuautoilla, joista noin 10 prosenttia on tänä vuonna hankittu yksityisleasingillä.

– Leasingin osuus on ollut kasvussa käyttövoimamurroksen alkuvaiheessa, kun vielä moni auton ostaja empii käyttövoiman valinnassa. Ladattavien autojen hankinta on arkipäiväistynyt ja leasingin osuus on kääntynyt hienoiseen laskuun. Leasingin osuus on kasvanut erityisesti yritysten bensiini- ja dieselautojen hankinnassa, kun aiemmin liisattiin erityisesti ladattavia autoja, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.