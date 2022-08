”Sellaisena kuin se on” -ehto on poistunut autokaupasta – juristi haluaa nostaa esiin katsastuksen läpimenoon liittyvän muutoksen

Käytetyn auton myyntisopimuksen sisältö vaatii nykyään takavuosia parempaa huolellisuutta sekä ostajalta että myyjältä.

Niin sanottu ”Sellaisena kuin se on” -ehto on tuttu ilmaus muun muassa käytettyjä autoja koskevista kauppakirjoista. Ehdolla on perinteisesti pyritty rajaamaan myyjän vastuuta myydyn auton kunnosta sekä kyseiseen autoon liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Tänä vuonna voimaan astuneesta uudesta kuluttajansuojalaista kyseistä ehtoa ei kuitenkaan enää löydy.

– Tämä tarkoittaa sitä, että myös käytettynä myytyyn autoon sovelletaan samaa virhevastuuta kuin uuteen autoon, kertoo autokaupan kuluttajariitoihin erikoistunut lakimies Petteri Lehtonen.

Ehdon tilalla on aiempaa tarkemmin auki kirjoitettu lakipykälä, jossa määritellään minkälainen käytetyn auton tulee olla, että se on virheetön.

– Pykälään on minusta tuotu nyt ostajan kannalta erinomainen kohta, jossa viitataan suoraan siihen, että auton tulee olla tieliikennekelpoinen. Näin ollen, jos auto myydään ilman mitään mainintaa siitä, ettei se sovellu tieliikennekäyttöön eikä mene katsastuksesta läpi, on autossa kuluttajansuojalain mukainen virhe.

Lehtosen mukaan muutos koskee melkein mitä tahansa vikaa, joka estää auton katsastamisen.

Esimerkkinä hän käyttää tilannetta, jossa autoa on vaikkapa lastutettu.

– Nykyään varsin usein kuulee verukkeena esimerkiksi auton viritystilanteissa, että asiasta on ostajalle kerrottu. Uuden lain perusteella myyjällä on tästä seikasta näyttötaakka, eli lähtökohtaisesti asia on kirjattava myyntisopimukseen.

Nykylain mukaan virityksestä tulee siis ilmoittaa ostajalle ennen kauppaa ja ostajan tulee kyseinen asia varta vasten hyväksyä. Jos näin ei ole tehty, on autossa nykyään lain tarkoittama virhe.

Uutta kuluttajansuojalakia sovelletaan kaikkiin sellaisiin autokauppoihin, jotka on tehty tämän vuoden tammikuun 1. päivän jälkeen.

Yksityishenkilöiden tekemät kaupat eivät edelleenkään kuulu kuluttajansuojalain piiriin, eli uusi laki koskee yhä vain elinkeinonharjoittajien kuluttajille myymiä hyödykkeitä.

Uudenkin lain mukaan myytävässä käytetyssä autossa sallitaan yhä niin sanottu tavanomainen kuluminen, mikä on ilmaistu sanamuodolla ”sitä mitä yleensä voidaan olettaa”.