Autoriitoihin erikoistunut juristi haluaa oikaista oletuksen perävalotakuusta – yksityiskaupalla auton voi myös saada ”huomattavasti edullisemmin”

Yksityisten henkilöiden väliseen autokauppaan sovelletaan aina kauppalakia. Lakimies Lehtosen mukaan kyseinen fakta kannattaisi nostaa esiin myös hintaneuvotteluissa.

Jos käytetty tavara on ostettu yksityiseltä henkilöltä, ei kauppaan sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia. Näin esimerkiksi ostajan velvollisuudet ovat selvästi laajemmat kuin kuluttajakaupassa.

Kuluttajariitoihin erikoistuneen lakimies Petteri Lehtosen mukaan monella suomalaisella on yhä virheellinen käsitys siitä, että auton osto yksityiseltä henkilöltä tarkoittaa kaupantekoon liittyvän oikeusturvan puuttumista kokonaan.

– Asia ei ole ihan näin yksiselitteinen, koska myös auton ostoa yksityiseltä säännellään lailla. Kauppalain luvuissa neljä ja kuusi säädetään varsin tarkasti tavaran virheestä sekä virheen seurauksista. Näin ollen ostajalla on mahdollisuus jopa purkaa autokauppa, jos virheellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjän on tämä tullut käsittää.

Tätä myöten Lehtosella on myös selvä näkemys siitä, voiko auton ostaa suoraan myös yksityiseltä – vai pitäisikö kaupat sittenkin tehdä aina liikkeessä.

– Oma vastaukseni on, että sieltä mistä sen oikean auton vaan löytää. Yksityistä myyjää ei mielestäni kannata normaalissa autokaupassa hyljeksiä. Pitää vaan pitää mielessä, että liikkeestä autoa ostettaessa lisähinta maksetaan osittain laajemmasta suojasta. Tämä tieto on tietysti myös hyvä tuoda yksityisten välisessä kaupassa esiin siinä vaiheessa, kun kauppahinnasta neuvotellaan.

Lehtosen näkemys on, että yksityisten välisissä kaupoissa auton voikin saada ”huomattavasti edullisemmin kuin autoliikkeestä ostaessa”.

– Se auton ostajan on kuitenkin pidettävä mielessä, että autoliikkeestä ostetun auton mukana tulee kuluttajansuojalain mukainen varsin kattava turva. En siis viittaa tässä erinäisiin takuisiin, joita autoliikkeet tarjoavat, vaan ihan jokaiseen autokauppaan kuuluvaan virhevastuuseen.

Lehtonen neuvoo, että riitatilanteessa kuluttajan kannattaa aina ottaa ensiksi yhteyttä kuluttajaneuvontaan, mikäli suora neuvottelu myyjän kanssa ei onnistu.

Koska kahden yksityisen henkilön välinen kauppa ei kuitenkaan kuulu kuluttajansuojalain piiriin, ei yksityiseltä autonsa ostanut voi turvautua kuluttajaneuvontaan.

Mikäli kyseessä on kuitenkin yritys eikä riita ratkea kuluttajaneuvonnan sovitteluavulla, voi asian viedä myös kuluttajariitalautakuntaan.

Jos lautakunta ottaa asian käsittelyyn, on tuloksena maksuton ratkaisu, jota ei kuitenkaan ole pakko noudattaa.

Lautakunnasta seuraava porras onkin jo sitten käräjäoikeus. Se on samalla yksityiskaupoissa ensimmäinen ulkopuolinen valitusporras, mikäli myyjälle tehty reklamaatio ei johda toivottuun tulokseen.

– Toki asian viemisessä käräjäoikeuteen on riskinsä, mutta riski on usein hyvin kannattava sellainen. Käräjäoikeudessa voi luottaa päätösten noudattavan lakia ja oikeuskäytäntöä, minkä lisäksi ratkaisu voi olla taloudelliselta kannalta huomattavasti parempi kuluttajalle.

Asian kääntöpuolena on, että oikeusriita voi tulla varsinkin häviötilanteessa pahimmillaan myös todella kalliiksi.

Jo yksinomaan autokaupoista löytyy vuosien varrelta runsaasti esimerkkejä, joissa oikeusriidasta on koitunut lopulta kymmeniin tuhansiin euroihin yltäneitä kululaskuja.

Toisaalta oikeuden päätöksillä on takanaan aina lain voima.

– Kuluttajan kannattaakin tänä päivänä miettiä tarkkaan, missä asiansa ratkaisee, koska tämä ratkaisu ei ole kuluttajan kannalta yhdentekevä.

Erääksi vaihtoehdoksi Lehtonen kertoo myös ostajan ja myyjän käymän aivan perinteisen neuvottelun, jossa apuna voi niin ikään halutessaan käyttää juristia.

– Osaava lakimieskin pystyy usein neuvottelemaan samantasoisen ratkaisun kuin kuluttajariitalautakunnan antama suositus tulisi olemaan.