Tuoreet tilastot: Uusien autojen myynnissä yhä pitkiä toimitusaikoja, käytettyjen kauppamäärissä selvä pudotus

Toimitusvaikeudet jarruttavat yhä uusien autojen rekisteröintilukuja.

Heinäkuussa rekisteröitiin 5 503 uutta henkilöautoa, mikä on 26,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, kertoo Autoalan tiedotuskeskus.

Kaikkiaan uusia henkilöautoja on tänä vuonna ensirekisteröity yhteensä 49 006 kappaletta, joka on 23,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa.

Toisaalta uusien henkilö- ja pakettiautojen tilauskanta on jatkanut samaan aikaan kasvuaan, sillä uusien autojen kysyntä on jatkunut melko vilkkaana, mutta uusien autojen saatavuudessa on vielä komponenttipulasta ja tuotantokatkoksista johtuvia viiveitä.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa oli vastaavasti heinäkuussa viime vuotta hiljaisempaa ja käytettyjen henkilöautojen myynti väheni noin 16 prosentilla viime vuoden heinäkuuhun verrattuna.

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa on tammi-heinäkuussa käyty noin 11,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin heinäkuussa 598, joka on 17,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Pakettiautoja on ensirekisteröity tänä vuonna yhteensä 6 137 kappaletta, joka on 23,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa.

Heinäkuussa ensirekisteröitiin 202 uutta kuorma-autoa, mikä on 16,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Kuorma-autojen rekisteröinnit ovat alkuvuoden aikana jääneet 10,9 prosenttia viime vuoden tammi-heinäkuun määrää alemmas.

Raskaita vähintään 16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna rekisteröity 1 409, joka on 4,0 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Tammi-heinäkuussa on ensirekisteröity 195 linja-autoa, mikä on 6,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Tänä vuonna ensirekisteröidyistä linja-autoista peräti 63 prosenttia on ollut sähkökäyttöisiä ja uusia linja-autoja on hankittu pääosin paikallisliikenteeseen.