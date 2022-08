Sähköautopioneeri Tesla on avannut osan niin sanotusta Supercharger-eli pikalatausverkostostaan myös muunmerkkisille sähköautoille.

Aiemmin Teslan Superchargereilla on voinut ladata vain Tesloja. Nyt tilanne on muuttunut.

Teslan julkinen laturiverkosto on nyt myös muiden sähköautoilijoiden käytössä myös Suomessa.

Kokeilimme kuinka Tesla-lataus toimii, kun alla ei olekaan Tesla.

Aivan ensimmäinen yllätys tulee jo laturilistaa selatessa, eli avaaminen koskee todellakin vain osaa Supercharger-verkostosta.

Suomen osalta selviää, että kaikille avoimia Superchargereita ovat tällä hetkellä Jalasjärvi, Karesuvanto, Kuopio, Pyhtää, Rovaniemi, Levi, Kärsämäki, Lappeenranta ja Jyväskylä.

Lue lisää: Tesla-miestä hemmoteltiin, mutta liika oli liikaa myyjä­liikkeellekin, kun se sai oudon laskun

Lisäksi, koska Teslan Superchargerit on suunniteltu nimenomaan Tesloille, on niiden latausjohto on hyvin lyhyt.

Auton voikin latausportin asennosta riippuen joutua pysäköimään latausruutuun hiukan erikoiseen asentoon.

Eli ensin siis kiinnitetään latausjohto.

Seuraava huomio on, että latureissa ei ole monista muista julkisista latauslaitteista poiketen minkäänlaisia nappuloita tai kortinlukijoita, eli Superchargeria käytetään aina Tesla-älypuhelinsovelluksella.

Se pitää siis viimeistään tässä vaiheessa ladata puhelimeen. Lataamisen jälkeen sovellukselle kerrotaan muun muassa luottokorttitiedot ja se, että ladattavana on jokin muu kuin Tesla-merkkinen auto.

Lue lisää: Teslasta poistettiin nopeudenrajoitin – testissä huima ennätysvauhti

Yhtä testiautoa lukuun ottamatta lataaminen alkoi ongelmitta, eli homma on periaatteessa yksinkertaista.

Kyseistä ongelma-autoa tutkiessa puolestaan selvisi, ettei auto yksinkertaisesti tunnistanut Teslan Superchargeria laturiksi. Pienen nettiselailun lopputuloksena selvisi, ettei vika ole tavaton.

Hinnoittelultaan Teslan Superchargerit ovat muunmerkkisille autoille kalliimpia kuin Tesloille, eli satunnainen lataaminen maksoi 0,45 euroa per kilowattitunti.

Kuukausitilauksella Supercharger-lataus olisi tullut halvemmaksi, mutta sitä emme tällä kertaa kokeilleet.

Virtaa Superchargerista irtosi siinä missä muistakin vastaavan tehoisista julkisista latureista.

Huomionaihe on, että Tesla-tolpista lataaminen vaati CCS-liittimellä varustetun auton, eli esimerkiksi Chademo-standardia edustavilla Nissan Leafeilla ei näille latureille ole asiaa.

Lue lisää: Kampittaako tämä auto Teslan? IS tutustui uuteen Fisker Ocean -malliin

Ulkomailla matkaavien iloksi Tesla on Suomen ohella vapauttanut latureitaan muunmerkkisten sähköautojen käyttöön myös Ranskassa, Alankomaissa, Norjassa, Iso-Britanniassa, Espanjassa, Ruotsissa, Belgiassa, Itävallassa, Tanskassa, Saksassa, Luxemburgissa ja Sveitsissä.