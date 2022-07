Jatkossa kaikki nelioviset Mercedes-AMG GT -autot valmistetaan Suomessa.

Ilta-Sanomat oli mukana Mercedes-AMG GT Coupé 4d:n ensiesittelytilaisuudessa vuonna 2018. Mercedes-AMG GT on kaikkiaan jo neljäs Valmet Automotiven valmistama Mercedes-malli.

Valmet Automotiven ja Mercedes-AMG:n sopimus touringurheiluauto GT 4 door Coupén valmistuksen aloittamisesta tarkoittaa kyseisen mallin kaiken tuotannon siirtämistä Suomeen, kertoo Mercedes-Benzin Suomen lehdistöpäällikkö Pekka Koski.

Valmet Automotive kertoi aiemmin tänään alkavansa valmistaa AMG GT 4d -mallia Uudenkaupungin autotehtaalla polttomoottori- ja hybridiversiona ensi vuoden syksystä alkaen. Tiedotteessa ei kuitenkaan kerrottu sitä, että kyseessä on jatkossa mallin ainut valmistuslinja.

Uuden AMG-mallin valmistuksen arvioidaan työllistävän Uudenkaupungin tehtaan eri osastoilla kaikkiaan noin parisataa henkilöä, jotka siirretään tehtäviinsä lähtökohtaisesti Valmet Automotiven sisäisillä henkilöstöjärjestelyillä.

Mercedes-AMG GT 4d Coupé on ylellinen ja urheilullinen neliovinen suuri coupémalli, joka on esitelty alkujaan vuonna 2018. Teknisesti auto on sukua muun muassa Mercedes-Benzin E- ja CLS-luokkien malleille.

Mercedes-AMG:n valmistukseen liittyvät laatuvaatimukset edustavat automaailman ehdotonta huippua, minkä lisäksi GT 4d Coupéssa on enemmän varusteluoptioita kuin missään Uudessakaupungissa valmistetussa automallissa koskaan aiemmin.

Uudenkaupungin autotehdas on valmistanut urheilullisia luksusautoja myös takavuosina. Niistä tunnetuimpiin kuuluvat muun muassa täyssähköauto Fisker Karma sekä Porschen Cayman- ja Boxster-mallistot.