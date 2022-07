Lada Connect -etäohjausjärjestelmä on kaatunut Venäjällä – syynä vakava määrittelemätön vika

Uusien Ladojen etäohjaus ei ole toiminut päiväkausiin eikä vikaa ole onnistuttu korjaamaan.

Lada Connect -järjestelmään on ilmaantunut vakava, ulkoiseksi kuvailtu vika.

Lada Connect -telematiikka-alustan toiminnassa on pahoja ongelmia eikä Connect -järjestelmällä varustettuja Ladoja voi enää ohjata puhelimella entiseen tapaan, kertovat nyt useat Venäjän automarkkinoita seuraavat mediat.

Ladaa valmistavan Avtovazin jälleenmyyjille toimittaman teknisen tiedotteen mukaan kyseessä on ”määrittelemätön ulkoinen vika”, joka on tasoltaan vakava. Vika on kestänyt tiettävästi jo noin viikon.

Lada Connect on älypuhelinsovellus, jonka avulla uuden Ladan käyttäjä näkee esimerkiksi autonsa sijainnin sekä pystyy lukitsemaan ja avaamaan autonsa ovet ja luukut jopa toiselta puolelta maailmaa.

Järjestelmällä voi myös käynnistää ja sammuttaa Ladan etänä.

Sovelluksesta selviävät lisäksi ajetut matkat sekä polttoaineen kulutus ynnä erilaiset diagnostiikkatiedot.

Connect-järjestelmällä varustetun Ladan käyttäjä voi myös kokonaan estää autonsa käynnistämisen esimerkiksi varkaustilanteessa ja lähettää sijaintikoordinaatit Venäjän poliisille.

Lada Connectin asentaminen Ladan Granta -malliston autoihin aloitettiin toukokuussa 2021.

Vastaavat järjestelmät ovat tätä nykyä arkipäivää myös lähes kaikissa uusissa länsiautoissa.

Suomessa ei tiettävästi ole Ladoja joissa olisi myös Lada Connect -varuste.