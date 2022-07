Tässä on käytetyn auton ylivoimaisesti tärkein varusteherkku – kansalaisten autohaluja leimaa nyt kasvava mukavuudenhalu

Ainakin kolmen eri autovarusteen haluttavuus näyttäisi olevan nyt nousussa. Kirkkaimpana halukärjessä komeilevat silti yhä tutut herkut eli ilmastointi ja vakionopeudensäädin.

Ilmastointi koetaan Suomessa ylivoimaisesti tärkeimmäksi autovarusteeksi, selviää käytettyihin autoihin erikoistuneen Kamuxin yli tuhat vastaajaa keränneestä Suomalaiset autokaupoilla 2022 -tutkimuksesta.

Kaikkiaan ilmastointilaitteen olemassaolo on ensisijaisen tärkeää peräti yhdeksälle vastaajalle kymmenestä.

Seuraavaksi halutuimpia lisävarusteita ovat Suomessa vakionopeudensäädin ja automaattivaihteisto, joista jälkimmäisen suosio on nyt myös suurimmassa kasvussa.

Toinen kiinnostava haluttavuusnousija on niin sanottu avaimeton järjestelmä, jonka suosio on kasvanut vuodessa useilla prosenteilla.

– Tämän kesän helteet eivät ole vaikuttaneet tutkimustuloksiin, sillä tutkimus tehtiin jo vuoden alussa. Ilmastointi on vuodesta toiseen vertailun kärkipaikalla, mikä kertoo siitä, että viileä auto on enemmistölle suuri helpotus kesäisin. Toimivan ilmastoinnin suoma mukavuus on tietysti se isoin asia, mutta samalla paranee havainnointikyky ja sen myötä ajosuoritus yleisemminkin. Jokaisella kuljettajalla on varmasti kokemusta siitä, kuinka hermot kiristyvät, jos autossa on sietämättömän kuuma, Kamuxin tiedotteessa kommentoi yhtiön Suomen maajohtaja Jani Koivu.

– Uudemmissa autoissa on lähes aina vakiona automaattinen ilmastointi, joka mahdollistaa lämmön säätämisen oman mielen mukaiseksi. Tällöin huomio säilyy ajamisessa eikä jatkuvassa ilmastoinnin säätämisessä, hän jatkaa.

Mukavuudenhalu kasvussa

Koivu kiinnittää tutkimustuloksissa huomiota myös siihen, että kolmantena vahvassa suosionousussa on automaattivaihteiston ja avaimettoman järjestelmän ohella myös lämmitettävä ohjauspyörä.

Selitys löytyy Koivun arvion mukaan tässäkin kohtaa kasvaneesta mukavuudenhalusta sekä luonnollisesti myös vuodenajoista, jotka poikkeavat meillä toisistaan merkittävästi.

– Automaattivaihteiston ja avaimettoman järjestelmän kohdalla avainsana on helppous. Selkeästi yhä useampi suomalaiskuljettaja kaipaa autoilulta vaivattomuutta ja sujuvuutta, oli kyse sitten auton käynnistämisestä tai sen ohjaamisesta liikenteessä. Lämmitettävän ohjauspyörän kasvaneen suosion taustalla on sama logiikka kuin ilmastoinnissa, käännetysti toki. Kesän kuumimmat jaksot ovat pahimmillaan tosi tukalia ja talvella taas voi olla todella kylmä. Aivan kuten ilmastointi tuo ajomukavuutta kesällä, lämpiävä ratti tekee eetvarttia kohmeisille sormille talvella, Koivu sanoo.

Autoja ostaville ja myyville kuluttajalle erilaisten autovarusteiden suosiotasot ja niiden muutokset on arvokasta tietoa, sillä erilaisten varusteiden olemassaolo ja puuttuminen vaikuttavat usein esimerkiksi auton myymisen helppouteen sekä toteutuneeseen kauppahintaan.

Kamuxin Suomalaiset autokaupoilla 2022 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.