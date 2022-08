Lahtelaismiehen selitykset eivät auttaneet – parkkifirma voitti oikeudessa ja pysäköinnin loppulaskukin oli varsin ikävä

Kaksi ParkkiPate Oy:n vaatimaa pysäköinnin valvontamaksua vei nelikymppisen lahtelaisen oikeuteen, koska hän kieltäytyi maksamasta saamaansa noin 135 euron laskua.

Mies kiisti itse pysäköineensä autonsa, mutta kertoi, että hänen perhepiirissään on muitakin, jotka käyttävät samaa ajoneuvoa. Hän perusteli näkemystään sillä, ettei halunnut aiheuttaa perheenjäsenilleen harmia.

Kummankin maksun ajankohtina mies väitti olleensa kotonaan hoitamassa lastaan.

Yleisluonteinen kiistäminen ei auttanut autoilijaa. Kun Itä-Suomen hovioikeuskaan ei myöntänyt Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ratkaisusta valituslupaa, joutuu mies auton haltijana maksamaan vaaditun laskun ja yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen oikeudenkäyntikulut. Maksettavaa tuli lähes 1 200 euroa.

Auton omistajan esittämiä vastauksia pysäköinnistä ParkkiPate piti yleisluonteisina, koska hän ei nimennyt autoa käyttänyttä henkilöä ja totesi, että oli itse samaan aikaan estynyt käyttämästä autoaan.

Mies kertoi, että auto oli ollut molempina ajankohtina perheenjäsenen käytössä, mutta perheenjäsen ei ollut välttämättä pysäköinyt autoa.

Käräjäoikeus ratkaisi maksujen kohtalon kirjallisessa menettelyssä maaliskuussa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että auton omistaja tai haltija yleensä kuljettaa autoaan tai ainakin tietää kuka ratissa on ollut. Mahdollisten henkilöiden piiri on tavallisesti rajattu pieneksi ja siksi yleisluonteista kiistämistä kuljettajasta ei ole pidetty uskottavana.

Auton haltijalla oli mahdollisuus nimetä kuljettaja, mutta sitä hän ei tehnyt, vaikka oli mahdollisuus tehdä.

Oikeus piti vastaajan väitettä ylimalkaisena, kun hän kertoi, että oli estynyt lastenhoidon vuoksi kuljettamasta ajoneuvoa.

Vastaaja puolestaan vaati ParkkiPatelta 500 euron korvausta henkisistä kärsimyksistä ja vaivannäöstä.

Käräjäoikeus katsoi, että nelikymppinen lahtelaismies oli itse vastuussa hallitsemansa auton valvontamaksuista, koska auto oli pysäköity ParkkiPaten valvomille alueille ja hänen on maksettava yritykselle valvontamaksut ja oikeuskulut.

Hovioikeuskäsittelyä varten auton haltija oli hankkinut uuden kirjallisen todistuksen osoitukseksi siitä, että auto oli ollut toisen perheenjäsenen käytössä. Hovioikeus hylkäsi pyynnön uuden todisteen esittämisestä eikä hovioikeus myöntänyt jakokäsittelylupaa.

Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.