Päät kääntyvät, kun Hannu käynnistää yhden autoistaan – lahtelaisen pihalla komeilee melkoinen kokoelma

Hannu Kaasinen on harrastanut klassikkoautoja jo 80-luvulta saakka. Aiemmin miehellä oli reilu kymmenkunta autoa, mutta korona-aikana osa niistä vietiin suoraan sanottuna käsistä. Jäljelle jäi harvinainen kuuden auton minikokoelma. Autoissa on näköä, kokoa sekä pieni omaisuus kiinnitettynä. Esimerkiksi yhden Cadillacin vakuutusarvo on 75 000 euroa. Kaasinen kertoo, että autojen hinnat liikkuvat sellaisissa summissa, että jos hän yhdestä autosta luopuisi, ei hän raaskisi enää ostaa uutta.

